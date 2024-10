Saturnino Braga: falecimento gerou luto oficial em Niterói - Reprodução

Saturnino Braga: falecimento gerou luto oficial em NiteróiReprodução

Publicado 04/10/2024 10:27

Niterói - A Prefeitura decretou luto oficial de três dias na cidade pela morte do ex-prefeito do Rio e ex-senador Saturnino Braga, nesta quinta-feira (03), aos 93 anos.

“Recebi com profunda tristeza a notícia do falecimento de Saturnino Braga. Com uma trajetória política brilhante, ele foi o primeiro prefeito eleito da cidade do Rio após a redemocratização, em 1986. Além disso, foi secretário de Desenvolvimento Econômico de Niterói entre 1997 e 1998, com grande contribuição para as políticas públicas do município. Minha solidariedade e carinho aos familiares e amigos", disse o prefeito Axel Grael.

Roberto Saturnino Braga iniciou sua carreira política em 1963, como deputado federal pelo Estado do Rio de Janeiro. Foi senador pelo MDB entre 1975 e 1985. Em 1986 se tornou o primeiro prefeito eleito da cidade do Rio de Janeiro, pelo PDT. Convidado por Jorge Roberto Silveira, então prefeito de Niterói, assumiu a Secretaria de Desenvolvimento Econômico do município até 1998, quando foi eleito novamente para o Senado, onde encerrou sua carreira política.