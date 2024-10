Grande ato e comício no Caramujo: Rodrigo Neves segue líder e pode definir as eleições municipais no primeiro turno - Divulgação

Grande ato e comício no Caramujo: Rodrigo Neves segue líder e pode definir as eleições municipais no primeiro turnoDivulgação

Publicado 03/10/2024 05:50

Niterói - O candidato Rodrigo Neves e a vice Isabel Swan participaram, na noite desta quarta-feira (02.10), de um grande comício no bairro do Caramujo, na Zona Norte da cidade. Mais de quatro mil pessoas, entre moradores e correligionários participaram do encontro, que contou com a presença de Guilherme Bussinger, que há dois dias retirou a candidatura a prefeito (Mobiliza) para apoiar o trabalhista.

Durante o evento, Rodrigo lembrou as ações promovidas na região durante suas duas gestões como prefeito, como a creche Zilda Arns, uma das maiores de Niterói, e a municipalização do CIEP, que estava abandonado pelo Governo do Estado.

“Eu me lembro que quando assumi a prefeitura, o Caramujo estava com sua alma ferida. Todas as encostas tinham derretido. Cheguei aqui uma hora depois daquela tragédia de 2010. Perdi muitos amigos aqui e falei comigo, nas minhas orações com Deus, que se um dia eu chegasse à prefeitura, a gente ia mudar essa história do Caramujo. Assumimos a prefeitura em 2013 e iniciamos o maior investimento da história desse bairro. Foram mais de 400 milhões de reais de investimentos aqui”, lembrou.

Rodrigo destacou ainda a construção do Parque Esportivo e Social do Caramujo, que já transformou vidas e tirou centenas de crianças das ruas, oferecendo educação, cultura e esporte aos jovens.

“A partir de janeiro, é mão na caneta e pé no acelerador. Vamos fazer um governo ainda melhor! Quero dizer para o Caramujo, que eu vou voltar com as linhas de ônibus 62 e 26 A. E nós vamos cobrar das empresas de ônibus um atendimento melhor e com mais conforto para o Caramujo. A população de Niterói sabe que eu cuido de todas regiões, mas eu cuido de maneira especial das pessoas que mais precisam”, disse.

Entre os projetos prioritários para a nova gestão, Rodrigo ressaltou que seu primeiro ato será a contratação de mais 200 médicos, para agilizar os atendimentos nos postos ou nas clínicas de saúde da família. Falou também que vai fazer os Centros Regionais de Exames e Especialidades da Saúde; o Terminal Rodoviário do Caramujo, às margens da Rodovia RJ 104; o programa Vida Nova no Morro, que vai ajudar as famílias a construir banheiro, reformar, rebocar e pintar suas casas, gerando empregos, mais conforto e dignidade para as famílias; e ampliar a Moeda Social Arariboia para as famílias atípicas.