Axel Grael: prefeito vistoriou obras que avançam na cidadeLuciana Carneiro

Niterói - A Prefeitura está empregando mais de 300 trabalhadores em quatro frentes de obras na região central da cidade. O prefeito Axel Grael visitou, nesta quarta-feira (02), os trabalhos em andamento no Castelinho, no Gragoatá, na Estação da Cantareira, no Parque Poliesportivo da Concha Acústica e nas ruas próximas à Praça Arariboia.

A vistoria foi acompanhada pelo secretário Executivo, André Diniz, pelo presidente da Empresa Municipal de Moradia, Urbanização e Saneamento (Emusa), Antonio Lourosa, e pela coordenadora do DePac, Fernanda Couto Teixeira. No Castelinho, que será a futura sede da Coordenadoria Niterói de Bicicleta, a coordenadora Helena Porto também esteve presente. A secretária de Ciência, Tecnologia e Inovação, Valéria Braga, participou da visita às obras da Cantareira e da Concha Acústica.



O Castelinho do Gragoatá será completamente restaurado e ganhará novo anexo para abrigar a sede da Coordenadoria Niterói de Bicicleta. No momento, os trabalhos estão voltados para a fase de acabamento com a finalização do emboço, emassamento das paredes, pintura das fachadas, tratamento e pintura das madeiras do telhado, instalação da cumeeira no telhado, limpeza dos adornos de pó de pedra e fechamento dos quadros gerais elétricos.



As equipes também estão fazendo a colocação do contrapiso do primeiro andar e área descoberta. A instalação de porcelanato e início da montagem de forros e paredes de drywall ocorrem nas próximas semanas. Com investimento de R$ 3 milhões, as ações são realizadas de acordo com as orientações do Departamento de Preservação do Patrimônio Cultural (DePAC) e a previsão para a conclusão dos trabalhos é para janeiro de 2025.



Cantareira

As obras de reforma do prédio e restauro do Portal da Cantareira, no bairro de São Domingos, estão em fase de montagem do canteiro, demolições e limpeza do terreno, além das instalações provisórias de água e energia e execução dos projetos executivos. Com investimento de R$ 39,5 milhões, a previsão de conclusão dos trabalhos é para março de 2026.



Após a finalização das obras, o local sediará um novo Distrito de Economia Criativa e Inovação da cidade, com um centro de formação em audiovisual e espaço multiuso para eventos.



Concha Acústica - A segunda fase de obras do Parque Poliesportivo da Concha Acústica segue com a construção da estrutura do Ginásio Poliesportivo, que terá capacidade para 2 mil pessoas. O projeto foi elaborado com ênfase na sustentabilidade, incorporando um sistema de captação de água da chuva para reutilização na irrigação do próprio parque.



O antigo palco foi totalmente reformado, junto com as salas administrativas. Esta reforma garante que o espaço continue sendo apropriado para a realização de shows e eventos. O vestiário localizado atrás do campo de futebol com grama sintética também foi finalizado.



Com investimento total de R$ 97,6 milhões, o Parque Poliesportivo contará também com a construção de uma piscina, intervenções de paisagismo e a criação de bosques distribuídos por toda a área.



Na primeira fase do projeto, concluída em 2023, foram entregues o campo de futebol com grama sintética, a quadra poliesportiva e as quadras de tênis e vôlei de praia.



Revitalização do Centro

Dentro do pacote de obras de revitalização do Centro de Niterói, a Emusa já concluiu a revitalização das calçadas do trecho entre o Mercado de Peixe e a Praça Juscelino Kubitschek, após um cuidadoso trabalho artesanal de instalação de pedras portuguesas. No momento, as equipes trabalham na recuperação do trecho entre a Faculdade Anhanguera e o Supermercado Inter.



Os trabalhos prosseguem também na instalação dos novos pontos de ônibus, já tendo sido concluídas duas das quatro estações que seguem o modelo da TransOceânica. A infraestrutura contempla acessibilidade, sinalização e iluminação em LED.



Quem passa pela Visconde do Rio Branco já pode aproveitar o pôr do sol às margens da Baía. Foi entregue na última semana uma área de contemplação entre as praças Arariboia e JK. O local, antes ocupado por um estacionamento, agora tem iluminação em LED, paisagismo e um espaço aberto com vista para o mar. Nos próximos dias, mais um espaço será entregue, desta vez no local onde funcionava a “Feirinha de Petrópolis”.



A intervenção, de forma geral, busca promover o deslocamento e autonomia com segurança para todas as pessoas. Com um investimento de R$ 64 milhões, a previsão para a conclusão dos trabalhos é para 2025.



Histórico

Em 2023, a Emusa concluiu as primeiras intervenções do Orla Centro. As proximidades do Mercado São Pedro foram beneficiadas com a ampliação da rede de drenagem, nova pavimentação, calçadas e meios-fios, além de iluminação, reconfiguração do estacionamento e paisagismo. O entorno do Parque Esportivo da Concha Acústica também recebeu melhorias, como nova drenagem, calçadas, melhorias na acessibilidade e paisagismo, proporcionando uma total integração da Concha, ainda em obras, com a nova pista de atletismo da Universidade Federal Fluminense (UFF). As ruas Alexandre Moura e Coronel Tamarindo, no Gragoatá, foram revitalizadas com iluminação em LED, requalificação de calçadas, ciclovias e pavimentação. Importantes espaços de convivência da região, as praças Duque de Caxias e Santos Dumont, também foram recuperadas. A última estará integrada à nova sede do Programa Niterói de Bicicleta, após a conclusão da restauração do Castelinho.