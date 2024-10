Domingo, na Boa Viagem: Yoga na Praia de graça - Divulgação

Domingo, na Boa Viagem: Yoga na Praia de graçaDivulgação

Publicado 02/10/2024 19:27

Niterói - No próximo domingo, dia 6 de outubro, às 9h, será realizada mais uma edição do “Yoga na Praia” pelo Dharma Bhmi, espaço de Yoga, Meditação e Vednta, que terá como tema o “Outubro Rosa”. Além da prática, esta edição conta com o apoio da Oncomed e da PróOnco Mulher e com a distribuição de camisas especiais do evento para os 150 primeiros participantes.



Com sete anos de história na cidade, o projeto foi idealizado pelos criadores do Dharma Bhmi com o objetivo de fazer com que as pessoas vivenciassem o yoga e a prática alcançasse um público cada vez maior. Neste período, o “Yoga na Praia” já recebeu mais de 4,2 mil pessoas, tornando-se referência, tanto em Niterói quanto no Rio e em cidades adjacentes. O projeto oferece uma aula gratuita e especial da prática em todo primeiro domingo do mês, na areia da Praia da Boa Viagem.



"Vamos celebrar mais um Yoga Praia em prol da conscientização que o Outubro Rosa nos proporciona e temos certeza de que, mais uma vez, será um domingo mais do que especial, com uma prática linda e tocante. Tragam suas cangas e venham praticar conosco”, convida Cristiane Garcia, coordenadora do Dharma Bhmi."

SERVIÇO:

YOGA NA PRAIA – OUTUBRO ROSA



•Data: 6 de outubro (domingo)

•Horário: das 9h às 10h:30

•Local: Na areia da Praia de Boa Viagem (levar canga e garrafinha de água)