Casa Norival de Freitas: prefeito visitou as obras da futura sede do Programa Aprendiz Musical - Lucas Benevides

Publicado 02/10/2024 09:12

Niterói – O prefeito de Niterói, Axel Grael, vistoriou, nesta terça-feira (01), as obras de reforma e restauração da Casa Norival de Freitas, no Centro da cidade. O investimento do município é de R$ 29,1 milhões. A previsão é de que o imóvel histórico seja entregue durante o aniversário de Niterói, em novembro. Nesta terça-feira (01), foram retirados os tapumes que haviam sido colocados na frente da casa. O prefeito vistoriou as obras acompanhado do secretário executivo, André Diniz, e da secretária municipal das Culturas, Júlia Pacheco.

A Empresa Municipal de Moradia, Urbanização e Saneamento (Emusa) trabalha no restauro da Casa Norival de Freitas, também conhecida como Notre Rêve. A restauração é conduzida por equipes de alto nível técnico e inclui trabalhos de arqueologia, além de pesquisas iconográficas e arquitetônicas, de acordo com as orientações e as normas do Instituto Estadual do Patrimônio Cultural (Inepac) e do Departamento de Preservação do Patrimônio Cultural (DePAC). Já foram concluídos os trabalhos de recuperação de elementos originais do casarão como assoalhos, forros e ornamentações.

Na área externa do imóvel, as equipes concluíram a construção do jardim vertical da fachada norte. As ações estão voltadas para a compra de mudas e a montagem dos jardins históricos com a catalogação de espécimes através de registro iconográfico. Na área interna, acontecem a instalação dos rodapés, a colocação de escadas e portas, e a pintura. A Casa Norival de Freitas será sede do Programa Aprendiz, que visa a inclusão social através do ensino da música.

Atrás do casarão, um prédio anexo segue em construção. O edifício contará com três pavimentos, que incluirão um auditório com camarim, uma sede administrativa, um estúdio, uma área de convivência e um terraço com espaço para contemplação.