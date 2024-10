Axel Grael: Prefeito participa do encontro com a comitiva do Paraná - Alex Ramos

Publicado 01/10/2024 13:05

Niterói – Uma comitiva do Governo do Paraná esteve em Niterói para conhecer o Parque Orla Piratininga Alfredo Sirkis (POP). O espaço foi entregue à população pela Prefeitura de Niterói no fim de setembro e já ganhou diversos prêmios, inclusive internacionais, em reconhecimento ao projeto inovador de soluções baseadas na natureza.

O prefeito de Niterói, Axel Grael, a coordenadora do Programa Pró-Sustentável, Dionê Castro, e alguns biólogos da equipe do programa acompanharam a visita, que contou com representantes da Secretaria Municipal do Meio Ambiente de Curitiba, da hidrelétrica Itaipu Binacional, Companhia de Saneamento do Paraná (Sanepar), Companhia de Saneamento de São Paulo (Sabesp), Secretaria das Cidades do Paraná (Secid) e do Instituto Água e Terra (IAT).

Com um investimento de R$ 100 milhões, o Parque Orla Piratininga Alfredo Sirkis é o maior projeto de soluções baseadas na natureza (SBN) do Brasil, focado na preservação ambiental e no tratamento das águas da lagoa, além de oferecer espaços para lazer, cultura e esporte.

O Parque Orla Piratininga possui 680 mil metros quadrados, conta com 8 píeres e 17 praças, incluindo jardins filtrantes que tratam as águas pluviais sem o uso de produtos químicos. Já reconhecido com prêmios de sustentabilidade em nível nacional e internacional, o POP não apenas protege o meio ambiente e trata as águas dos rios, mas também promove a recuperação de uma área degradada, oferecendo novos espaços para cultura e esporte. Além disso, promove a justiça ambiental, sendo um local acessível para pessoas de diferentes origens sociais e transformando uma região antes inóspita em um ambiente de convivência e inclusão.



Centro EcoCultural

Além de visitar o POP e conhecer as soluções de deságue dos rios, a comitiva também pode conhecer o recém-inaugurado Centro EcoCultural. O novo equipamento possui mais de 20 atividades educativas, interativas e também tecnológicas ligadas ao meio ambiente e ao bioma local que propõe a popularização da ciência. O espaço foi concebido para educar e conscientizar o público, especialmente crianças e jovens, utilizando recursos tecnológicos e exposições interativas.