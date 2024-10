Biah: cantora de dezessete anos se apresenta no Theatro Municipal de Niterói - Divulgação

Publicado 01/10/2024 12:31

Niterói - Cantora Biah canta divas no Theatro Municipal de Niterói, nesta quarta-feira, 02 de outubro, às 19h. Após sua participação no programa The Voice Kids em 2021, a cantora niteroiense sonhou em homenagear aquelas que são suas grandes referências musicais no espetáculo, além de interpretar canções de "suas divas", Biah trará suas próprias composições para abrilhantar a noite.

Com 17 anos de idade e uma incrível trajetória artística, a cantora se posiciona como uma das novas vozes da música popular brasileira. A niteroiense participou do The Voice Kids da TV Globo em 2021, escolhendo fazer parte do Time Gaby Amarantos.

Após o programa, ela vem se apresentando regularmente, ora com seu próprio show jovem e atual, ora como convidada por artistas. Além da música, é estudante de teatro musical e dublagem.

Desde o lançamento de seu primeiro single intitulado “Mercúrio Retrógrado”, Biah já mostrou para o que veio. Com uma caneta na mão expressa seu talento nato para a composição. Após o primeiro lançamento, já lançou o single “Fica Aqui”, recentemente lançou "Jogo do Amor".

Amante da Soul Music, a artista tem uma forte influência das Divas do R&B, POP e MPB, e apresenta um show muito especial, onde homenageia as principais Divas da música.

SERVIÇO

Evento: Geração Música | Biah canta divas

Data: 02 de outubro

Horário: 19h

Duração: 75 min

Classificação etária: Livre

Ingresso: R$ 40,00

Local: Theatro Municipal de Niterói

Endereço: Rua XV de Novembro, 35, Centro, Niterói