Isabel Swan, o candidato Rodrigo Neves e Marcelo Freixo: caminhada em Icaraí com apoiadores da cultura e dos esportes - Divulgação

Isabel Swan, o candidato Rodrigo Neves e Marcelo Freixo: caminhada em Icaraí com apoiadores da cultura e dos esportesDivulgação

Publicado 30/09/2024 15:44

Niterói - O domingo (29) do candidato Rodrigo Neves e da vice Isabel Swan começou com uma caminhada pela Praia de Icaraí, na Zona Sul, que reuniu centenas de atletas, esportistas e pessoas ligadas a arte e cultura, entre eles o nadador paralímpico Clodoaldo Silva.

Acompanhado do presidente da Embratur, Marcelo Freixo; do ex-deputado Chico D'Ângelo; do presidente do Cidadania, Comte Bitencourt, e dos ex-candidatos a prefeito Felipe Peixoto e Juliana Benício, durante todo o trajeto, o trabalhista foi cumprimentado por moradores e comerciantes do bairro e reafirmou alguns dos seus projetos prioritários para a Zona Sul, como o reforço de homens e viaturas do Niterói Presente, as obras de macrodrenagem da Av. Roberto Silveira com a Presidente Backer, o programa integrado para resolver o problema da população em situação de rua; a nova orla de Icaraí, que terá modernos quiosques, ciclovia, e decks com banheiros e chuveiros, e a conclusão do novo Cinema Icaraí, que terá três salas de exibição, uma sala para concertos, cafeteria e restaurante.

Rodrigo Neves ressaltou ainda a atuação da prefeitura na pandemia de Covid-19, que foi destaque nacional e internacional e salvou muitas vidas.

“Enquanto estávamos buscando parceria com o Instituto Butantan para desenvolver o projeto da vacina, enquanto estávamos implantando o primeiro hospital para o COVID do Brasil , apoiando pequenas e médias empresas e profissionais liberais e fazendo tudo para proteger a cidade, o nosso adversário estava fazendo passeata aglomerando principalmente algumas pessoas idosos em Icaraí. E muitos, infelizmente, foram contaminados. Enquanto ele estava fazendo farra, nós trabalhávamos por Niterói. Aqui salvamos vidas e apoiamos a economia. Nós fizemos as duas coisas”, lembrou Rodrigo.

Rodrigo Neves também ressaltou o investimento feito em segurança nos últimos anos, como o Niterói Presente, o Centro Integrado de Segurança Pública (Cisp) e o cercamento eletrônico, que reduziram os índices de violência na cidade. O trabalhista destacou que isso foi fundamental para impedir a entrada da milícia em Niterói.

“É a única cidade da Região Metropolitana do Rio onde não tem milícia dominando bairros e territórios. Os milicianos não vão entrar em Niterói. Os amigos dos milicianos também não vão entrar”, enfatizou.

À tarde, o candidato seguiu com Marcelo Freixo para o Campo São Bento, onde fizeram corpo a corpo com eleitores. Freixo enfatizou a importância de decidir a eleição no próximo domingo.

“Eu estou do lado de Rodrigo e da Isabel com muita convicção. Falta só uma semana e as forças democráticas precisam colocar o pé no chão. Não vai ter segundo turno em Niterói. Mas, se tiver, vai ser com essa extrema-direita. Então, a gente precisa resolver logo essa eleição no primeiro turno”, ressaltou Freixo.