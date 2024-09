Nitbike: agora no Barreto e também no Fonseca, Zona Norte da cidade - Bruno Eduardo Alves

Publicado 30/09/2024 09:23

Niterói - O sistema de compartilhamento de bicicletas NitBike ganhou três novas estações na Zona Norte, onde serão instaladas outras três nos próximos dias. As estações das ruas Benjamin Constant e General Castrioto, no Barreto, e da Rua João Brasil, no Fonseca, já estão em operação. Em fase de implantação estão as estações da Praça Guadalajara e do Ponto Cem Réis. Uma estação de bicicletas Mirim será instalada no Horto do Fonseca.

O Nitbike começou a ser implantado em julho e já ultrapassou 38 mil usuários cadastrados. O sistema criado pela Prefeitura de Niterói opera atualmente com 25 estações e chegará a 50 até o fim do ano, totalizando 600 bicicletas disponíveis. A média diária do serviço é de 1.078 viagens.

"A ampliação do NitBike para a Zona Norte une a cidade e consolida o sistema entre os usuários. A adesão dos ciclistas comprovam a efetividade do sistema. A implantação do serviço de bicicletas compartilhadas une mobilidade urbana e sustentabilidade. E é acessível para todos”, destaca o prefeito Axel Grael.

O aluguel das bicicletas é feito por meio do aplicativo NitBike, que está disponível para IOS e Android. As viagens são gratuitas e limitadas a uma hora, sem limites de quantidade de viagens por dia, desde que respeitado um intervalo de 15 minutos a cada 1 hora de viagem. Caso o usuário exceda o limite de 1 hora, será aplicada uma tarifa de R$ 8.

Para o vice-prefeito, Paulo Bagueira, a adesão dos ciclistas do Barreto e do Fonseca ao NitBike será equivalente a do Centro e Zona Sul. Até o fim do ano, a Zona Norte vai ganhar estações na Rua Paulo César, Alameda São Boaventura, Praça Nereu Guerra e uma próximo a policlínica da Engenhoca.

"Acredito que este serviço da NitBike, as roxinhas, no Barreto, será um sucesso e já estamos trabalhando para sugerir novas estações no bairro, principalmente em pontos de demanda como o Complexo Esportivo do Barreto, ao lado do Clube 5 de Julho, e na Caden, cuja direção já mostrou interesse de ter ali uma estação. O Barreto tem o maior corredor de escolas públicas da cidade e quando as "roxinhas" começarem a circular com certeza terá uma forte demanda, também, dos alunos da região", diz Bagueira.

As estações do NitBike possuem câmeras de monitoramento que estão ligadas ao Centro Integrado de Monitoramento de Niterói (CISP) para que haja maior controle e segurança dos locais. As estações também emitem sinais sonoros de alerta em casos suspeitos. O sistema consegue identificar usuários em situações irregulares e bloquear seu uso.