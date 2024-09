Projeto Pega a Visão: adolescentes conhecendo a estrutura da Policia Federal - Divulgação

Publicado 29/09/2024 21:55

Niterói - O Projeto “Pega a Visão", de iniciativa do Gabinete de Gestão Integrada Municipal de Niterói, levou neste sábado (28) cerca de 40 adolescentes para uma experiência única durante visita à estrutura aeroportuária da Polícia Federal no aeroporto de Jacarepaguá. A atividade foi realizada em parceria com o Projeto Nasce, da Prefeitura de Niterói.

O projeto tem o objetivo de proporcionar aos estudantes do ensino fundamental e médio de escolas públicas e projetos sociais estabelecidos no município de Niterói a oportunidade de realizar visitas a diferentes locais de trabalho com potencial integração com as forças de segurança pública. A iniciativa busca possibilitar o conhecimento sobre diversas profissões e a compreensão das habilidades necessárias para o desenvolvimento de suas futuras carreiras.

Durante a visita, os jovens participaram de rodas de conversa com policiais federais, pilotos e tripulantes aéreos, além de atividades de visita às aeronaves, exposição de Blindados da Polícia Federal, demonstração de cães farejadores (k-9) do Canil da DRE/PF e dos mergulhadores.

O Secretário do Gabinete de Gestão Integrada Municipal de Niterói, Felipe Ordacgy, explica que muitos desses adolescentes vivem em realidades onde não se imaginam exercendo determinadas profissões, frequentemente influenciados pelo contexto social em que estão inseridos.

"O projeto busca desmistificar essas barreiras, oferecendo experiências práticas que ampliam a visão dos alunos sobre suas possibilidades profissionais", explica.

O Projeto “Pega a visão” é articulado em consonância com a Constituição Federal de 1988, que estabelece a segurança pública como uma responsabilidade compartilhada entre os diferentes níveis de governo. A Lei n° 13.675, que institui o Sistema Único de Segurança Pública (SUSP), destaca as prefeituras como integrantes estratégicos desse sistema. O projeto atua como uma ponte entre a educação e a segurança pública, formando cidadãos conscientes que compreendem seu papel na construção de uma sociedade mais segura. Desta forma, busca reverter a indiferença diante da injustiça ao conectar os alunos e adolescentes vulneráveis às realidades profissionais e sociais, promovendo uma reflexão crítica sobre seu papel na sociedade e construindo modelos positivos a serem admirados e almejados.

Além da Prefeitura de Niterói e da Polícia Federal, a ação de ontem contou com o apoio da Azul Linhas Aéreas, Pax Aeroportos, empresas de aviação executiva Omni, Líder e Helistar, e dos Bombeiros Med+.