Churumello Circus: show no luauzinho deste domingo, grátis, na Praia de IcaraíDivulgação

Publicado 28/09/2024 13:00

Niterói - O projeto Luauzinho está de volta, neste domingo, 29 de setembro, a partir das 16h, na Praia de Icaraí. Para fechar o mês com muita alegria, a criançada irá se divertir com o espetáculo "O Incrível Circo do Churumello".

O Incrível Circo do Churumello é um espetáculo que celebra a magia do circo mambembe e itinerante tradicional, através do olhar único do palhaço Churumello, que se esforça para encantar e divertir o público, utilizando seu próprio corpo como principal ferramenta para dar vida aos personagens icônicos do circo.

Com números interativos e dinâmicos, o espetáculo inclui performances de palhaçaria com balões, malabares, equilibrismo, mágicas cômicas, engolidor de espada e o grand finale, um momento verdadeiramente mágico, fica por conta das bolhas de sabão que já encantaram audiências em programas de TV e festivais pelo Brasil afora.

Voltado para todas as idades, O Incrível Circo do Churumello oferece humor e entretenimento tanto para adultos quanto para crianças. A proposta do espetáculo é transportar o público a uma era nostálgica dos circos de antigamente, proporcionando risos e encantamento ao celebrar a beleza da imperfeição e a alegria do incompleto.

SERVIÇO

Evento: Churumello Circus | Luauzinho

Data: 29 de setembro (domingo)

Horário: 16h às 19h

Local: Praia de Icaraí (na altura da rua Miguel de Frias)