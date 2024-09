Obras na Zona Norte: Centro Cultural Cauby Peixoto, no Fonseca - Bruno Eduardo Alves

Obras na Zona Norte: Centro Cultural Cauby Peixoto, no FonsecaBruno Eduardo Alves

Publicado 28/09/2024 11:00

Niterói - O Prefeito Axel Grael visitou nesta quinta-feira a Casa Aprendiz no Fonseca e as obras de restauração do casarão na Alameda São Boaventura que vai abrigar o primeiro espaço exclusivamente dedicado à cultura da Zona Norte da cidade. Durante a vistoria a obra, o prefeito anunciou que o novo equipamento se chamará Centro Cultural Cauby Peixoto. A previsão é de que o local seja aberto ao público em 2025.

"Começamos essa obra de restauração desse casarão que é muito bonito, muito representativo de uma época saudosa aqui da Alameda São Boaventura. Aqui será um espaço para arte e cultura. Em breve, moradores da Zona Norte e de toda a cidade poderão vir aqui curtir esse espaço. As equipes estão trabalhando na recuperação do prédio para que tudo fique adequado. Esse Centro Cultural aqui vai ter o nome do Cauby Peixoto, esse grande nome da cultura brasileira, que morou aqui em Niterói e é natural desta região aqui da Zona Norte. Com certeza é uma forma da gente perpetuar a presença desse grande cantor da nossa cidade", afirma Axel Grael.

A Empresa Municipal de Moradia, Urbanização e Saneamento (Emusa) trabalha, atualmente, na realização da retirada e limpeza de telhas e vegetação, remoção de pichações e o tratamento das estruturas em madeira do antigo casarão. Também ocorre a aplicação de chapisco e reboco nas paredes. O projeto do Centro Cultural Cauby Peixoto inclui a construção de uma biblioteca, uma sala de leitura, uma brinquedoteca, espaços para coworking, salas multiuso e um anexo com um auditório para um público estimado de 200 pessoas, com acessibilidade e plataformas elevatórias. O investimento da prefeitura é de R$ 16,8 milhões.

O niteroiense Cauby Peixoto

Nascido em Santa Rosa, em 1931, Cauby era o caçula de seis irmãos (Aracy, Moacyr, Andyara, Aráken e Iracema; todos os músicos). Sua mãe era Alice de Carvalho, uma cavaquista e seu pai, Eliziário "Cedete" Peixoto, um compositor, cantor e pianista. Após a morte do pai, a família mudou-se para o Fonseca. Cauby com o tempo foi fazendo amizades em seu novo bairro. Durante o tempo em que estudou no Liceu de Artes e Ofícios do Rio de Janeiro, Cauby se mudou de Niterói mas não deixou de frequentar o Fonseca, rever seus amigos e sua namorada, Josélia, com quem gostava muito de dançar. No Líder Esporte Clube de Niterói, chegou a ganhar prêmios de dança. Ele também gostava de ir a Santa Rosa em época de carnaval e brincar a folia no Barreto.

Com sua carreira na música, Cauby chegou a ser considerado um dos maiores e mais versáteis intérpretes do Brasil. Ele recebeu diversos prêmios nacionais e internacionais, dentre eles um Grammy Latino pelo álbum "Eternamente Cauby Peixoto - 55 anos de carreira" e o Latin Recording Academy’s President Merit Award pelo conjunto da obra, sendo o primeiro artista a receber este título. Após uma carreira de sucesso, Cauby morreu em 2016, em São Paulo, em decorrência de complicações de uma pneumonia.