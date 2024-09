Candidato a prefeito Rodrigo Neves: carreata por bairros da Zona Sul, acompanhado da militância e apoiadores - Divulgação

Publicado 28/09/2024 20:42

Niterói - O sábado do candidato a prefeito de Niterói Rodrigo Neves, líder nas pesquisas de intenção de voto, começou com um café da manhã na comunidade do Caniçal, no Cafubá, Região Oceânica da cidade. Entre os presentes, estavam o ex-deputado estadual Felipe Peixoto e o presidente da Federação das Associações de Moradores (Famnit), Manoel Amâncio.

Em conversa com os moradores, Rodrigo lembrou as condições deterioradas em que encontrou a UPA Mário Monteiro quando assumiu, em 2013. Lembrou ainda a importância da prefeitura garantir a Moeda Social Arariboia aos moradores de menor renda.

"No próximo governo, eu vou desapropriar aquele hospital da Amil e vou criar o Centro Regional de Especialidades e Exames. Hoje as pessoas saem do posto de saúde e muitas vezes demoram muito para conseguir marcar consulta com especialista. Nós vamos contratar mais médicos e laboratórios, para que isso não aconteça mais. Nós vamos ter, em Niterói, um exemplo de saúde pública do Brasil", afirmou o trabalhista.

Na sequência, Rodrigo Neves fez uma caminhada com moradores no Morro do Estado, no Centro de Niterói, onde lembrou da construção da Unidade Básica de Saúde Dr. Mário Pardal e da modernização de creches e da Escola Municipal Ayrton Senna na comunidade.

"A gente trouxe água, a gente trouxe iluminação de LED, a gente fez as obras de contenção de encostas aqui no Morro do Estado. E eu quero começar o próximo governo com o projeto Vida Nova no Morro, que vai ajudar as famílias mais pobres a fazer um banheiro dentro de casa. Nós vamos fazer o reboco e pintar as casas. A comunidade vai ficar bonita e o povo vai ter mais conforto e vai ficar mais feliz", afirmou Rodrigo.

No início da tarde, Rodrigo fez uma carreata que partiu do Vital Brazil, passou por Santa Rosa, Beltrão, Viradouro e Sousa Soares. Mais para o fim do dia, se juntou a vice Isabel Swan, e foi a vez de percorrer diversos bairros da Região Oceânica, como Engenho do Mato, Maravista, Bairro Peixoto, Boavista e Itaipu.

"Essa era uma região que sofria com alagamentos e lama, com a falta de investimento. Nós tomamos a decisão de fazer investimento em infraestrutura de todas essas ruas, valorizando o patrimônio das pessoas, trazendo qualidade de vida, qualidade urbana. Investimos também em segurança pública, com a criação do Cisp e em Saúde, com o Hospital Oceânico. Então, a Região Oceânica que recebeu os maiores investimentos durante meu governo, será prioridade em nosso próximo governo para ser um lugar cada vez melhor para viver e ser feliz “, garantiu Rodrigo.