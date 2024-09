O músico Daniel Boechat: participação em evento no próximo domingo, em Icaraí - Divulgação

Publicado 28/09/2024 12:00

Niterói - Domingo, 29 de setembro, o Polo Gastronômico de Icaraí recebe, a partir das 15h, o grupo Gafieira Araribóia e os convidados Daniel Boechat, Le Santana e Marcos Nimrichter. A apresentação integra o projeto Circuito de Rodas de Choro de Niterói, da Fundação de Arte de Niterói – FAN.



O Gafieira Araribóia surgiu da ideia de criar um coletivo musical de Niterói para atuar em diversos gêneros da música brasileira, podendo, assim, fazer shows voltados para o choro, o samba, o forró, entre outros.



O grupo é formado por Daniel Karin, Maico Lopes, Rogério Souza, Tiago do Bandolim e Whatson Cardozo, e convida artistas (músicos, poetas, dançarinos, entre outros) para se juntarem e fazerem sempre uma apresentação multicultural.



Convidados

Daniel Boechat - O artista nasceu em Niterói e, desde criança, demonstrava aptidão pela percussão. Encontrou na percussão popular elementos que transformam sua vida e sua forma de ver o mundo. Acompanhou diversos artistas do cenário nacional como Ana Carolina e o mestre do forró e do baião, Dominguinhos e, nas rodas de samba da vida, alguns outros ícones como Toninho Gerais, Teresa Cristina, Almir Guineto e Reinado, além de ter sido músico da banda Melim.



Hoje, é membro da roda de samba do Encontros Casuais, com Mosquito e Inácio Rios, e se dedica quase que integralmente ao samba, porém, suas habilidades estendem-se a uma infinidade de instrumentos e de estilos, sendo alguns desses instrumentos criados por ele próprio. E, deste passatempo musical onde tinha como hobby procurar novas sonoridades, surgiu uma oficina de percussão criativa, onde seus alunos aprendiam a buscar novos sons através de instrumentos criados de objetos do cotidiano e de materiais recicláveis.



Lê Santana - Nascido no Estado do Tocantins, fez parte de vários grupos musicais na cidade de Belém, (PA) e foi considerado como melhor intérprete de alguns festivais da região. Mudou-se para Niterói em janeiro de 2002. Participou de shows de Danilo Caymmi, Sebastião Tapajós, Billy Blanco dentre outros. Também fez participações nos CDs “Amigo é pra essas coisas”, com participação de Roberto Menescal, Quarteto em Cy, Monarco, Guinga e Leila Pinheiro. Entrou para a Ala dos Compositores da Estação Primeira de Mangueira, em 2009. Atualmente é o cantor mais novo da Velha Guarda Musical da Mangueira. Está em turnê pelo país com o projeto “Eternas Companheiras”, que une parte da Velha Guarda Musical da Mangueira e da Portela.



Marcos Nimrichter _ O artista é um pianista e acordeonista fluminense nascido em 1970, acompanhou nomes como Wynton Marsalis, Chico Buarque e Paulo Moura, dentre muitos outros. Venceu o Prêmio Jacob do Bandolim, do concurso Rio Choro 2021, com a composição ‘Maionese na Roda'. Venceu o Grammy Latino 2021, na categoria “gravação do ano”, como pianista do single “Talvez”, de Caetano Veloso e Tom Veloso, bem como conquistou também o Grammy Latino 2004, como solista do álbum ‘Jobim Sinfônico’, de Paulo Jobim e Mario Adnet. Além desses, foi indicado a mais cinco Grammys, norte-americanos e latinos, por álbuns como “Choros e Alegria – Moacir Santos, e “Um Olhar sobre Villa-Lobos, de Mario Adnet. Também como solista, fez concertos com algumas das orquestras mais importantes do Brasil, como a Orquestra Sinfônica Brasileira, a Orquestra Petrobrás Sinfônica e a OseSP. Faz parte da Banda Ouro Negro e do grupo Novo Quinteto, grupos formados para dar continuidade ao trabalho dos compositores Moacir Santos e Radamés Gnattali, respectivamente. Tem 7 álbuns lançados em seu nome, além de participações incontáveis em CDs e DVDS de artistas diversos, como Chico Buarque, Ivan Lins e A Cor do Som. Seu projeto “MN Trio convida Mauro Senise – Tributo a Thelonious Monk” teve lotação esgotada no Blue Note Rio, em 2018. Seu álbum mais recente foi “Ao Vivo no Municipal”, gravado no Teatro Municipal de Niterói. Foi professor da Escola de Música da UFRJ e da Escola de Música Villa-Lobos, no Rio de Janeiro, além de professor convidado em universidades, cursos e workshops no Brasil, EUA e Índia.



SERVIÇO



Evento: Gafieira Araribóia & Convidados | Circuito de Rodas de Choro de Niterói

Data: 29 de setembro

Horário: 15 horas

Local: Polo Gastronômico de Icaraí

Endereço: Rua Dr Leandro Mota, s/n - Icaraí