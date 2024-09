Talíria Petrone: campanha pela Prefeitura de Niterói - Divulgação

Publicado 27/09/2024 19:35

Niterói - A saúde mental está entre as medidas urgentes da gestão da candidata a prefeita Talíria Petrone. O Brasil é considerado o país mais ansioso do mundo e o quinto mais depressivo, segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS).



O Setembro Amarelo surgiu, em 2014, para quebrar tabus, reduzir estigmas, estimular que as pessoas busquem e ofereçam ajuda. No campo da saúde mental, Niterói descumpre o estabelecido na Política Nacional de Saúde Mental, submetendo a população ao cuidado asilar e hospitalocêntrico. Esse modo de gestão corrobora para um funcionamento dos CAPS com baixa articulação com a rede de saúde e intersetorial, com turno de atendimento insuficiente.



"É necessário mudar radicalmente o modelo assistencial em saúde mental, fortalecendo a construção de fato de uma Rede de Atenção Psicossocial territorializada, que garanta assistência e colabore com a promoção da saúde e construção de autonomia dos sujeitos, rompendo com as práticas manicomiais através da formação permanente de seus profissionais e o estabelecimento de um quadro qualificado de servidores através da realização de concursos públicos", afirma a candidata a prefeita Talíria Petrone.



Segundo a OMS, são registrados mais de 700 mil suicídios em todo o mundo. Mas também informa que existem episódios subnotificados, o que pode chegar a mais de 1 milhão de casos. No Brasil, a estimativa é de 14 mil casos por ano.



"Vamos promover a saúde mental, com ampliação do acolhimento, cuidado integral e intersetorial das pessoas em sofrimento psíquico, na perspectiva da reforma psiquiátrica, com prática antimanicomial e visando à integração plena à sociedade", garante a candidata.



De acordo com especialistas, o suicídio de trabalhadores (as) e a saúde mental no ambiente de trabalho são preocupações importantes a serem discutidos. Observam ainda que o estresse no trabalho, pressão excessiva, assédio, carga de trabalho excessiva e falta de apoio emocional podem contribuir para problemas de saúde mental entre os trabalhadores e as trabalhadoras.



"Além da geração de emprego com ambientes saudáveis, vamos criar os Centros do Cuidado: espaços que promovam atendimento integrado para as mães e seus filhos, do pré-natal ao primeiro ano de vida do bebê, por uma equipe especializada, com foco nos seguintes eixos: pré-natal, parto seguro e humanizado, posto de coleta de leite materno, puericultura, puerpério e saúde mental materna", explica.



Carta compromisso



Nesta semana, Talíria Petrone assinou a Carta Compromisso pela Dignidade das Pessoas em Situação de Rua e Respeito aos Direitos Humanos. Carlos Jordy (PL) e Bruno Lessa (Podemos), que são a favor da internação compulsória, e Rodrigo Neves (PDT) não assinaram o termo. Na gestão da parlamentar será criada a Secretaria municipal de Cuidados para cuidar da população em situação de rua.



“Rua não é lugar para ninguém viver. Vamos olhar para cada situação com cuidado, porque a internação compulsória é uma farsa. Você tira a pessoa da rua, interna à força e depois ela volta pra rua. A legislação já prevê a internação em casos extremos. A rede está sucateada e o Capes está deteriorado”, afirma ela.



Grande Comício



Ontem, a candidata realizou caminhadas, panfletagens, comício e participou das sabatinas da Academia Niteroiense de Letras (ANL) e do jornal Folha do Leste. Amanhã, dia 29, a partir das 9h, a candidata a prefeita Talíria Petrone fará um Grande Comício na Reitoria da UFF, em Icaraí. A deputada federal, que destinou R$ 46 milhões em emendas neste ano para Niterói, vai discursar e tirar dúvidas da população sobre seu plano de governo. Não perca a oportunidade de fazer parte da construção de uma Niterói do Futuro melhor e mais cuidada.



