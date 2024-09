Prefeito Axel Grael: recebendo prêmio em nome da cidade de Niterói - Divulgação

Prefeito Axel Grael: recebendo prêmio em nome da cidade de NiteróiDivulgação

Publicado 27/09/2024 09:58

Niterói – A Prefeitura conquistou o 1º lugar na 14ª edição do Prêmio de Excelência no Uso do ArcGIS na Transformação Digital, concedido pelo evento EU Esri Brasil. Este prêmio destaca instituições que demonstram inovação na aplicação do ArcGIS, a plataforma líder em gerenciamento de informações geográficas (SIG).

O prêmio celebra o impacto positivo do Sistema de Gestão da Geoinformação (SIGeo) da Prefeitura de Niterói na sociedade, que promove soluções por meio da territorialização de políticas públicas. O SIGeo integra dados de diversos órgãos municipais, aprimora a tomada de decisões e transforma processos de planejamento e gestão. O prefeito de Niterói, Axel Grael, compareceu à cerimônia de entrega do prêmio.

A Prefeitura de Niterói se destacou pelo uso do ArcGIS para integrar dados, aumentar a eficiência dos serviços públicos e promover uma gestão urbana inovadora. Utilizando inteligência artificial para soluções de geoprocessamento, o município implementará diversas soluções que estarão disponíveis no Hub do SIGeo, acessível em ( https://www.sigeo.niteroi.rj.gov.br ).

A cerimônia de premiação foi transmitida ao vivo pela internet através do link ( https://euesri.com.br /). O EU Esri é o maior evento de geotecnologias do Brasil, e mostra como os Sistemas de Informações Geográficas (GIS) estão revolucionando os negócios e unindo o planeta na construção de um futuro sustentável.

Sobre o SIGeo - O SIGeo é um sistema que integra dados espaciais para apoiar a tomada de decisões e a gestão eficiente de recursos na cidade de Niterói. Com diversas aplicações, o SIGeo visa aprimorar a qualidade dos serviços prestados à população.