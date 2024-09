Performance Ovo.Lar: em cartaz no Museu de Arte Contemporânea de Niterói - Divulgação

Publicado 26/09/2024 12:00

Niterói - O MAC Niterói recebe nos dias 28 e 29 de setembro (sábado e domingo), às 11h, o evento Ovo.Lar, que é um projeto multidisciplinar, que relaciona o movimento corporal com um objeto escultórico, também chamado Ovo.Lar, numa performance que abrange a dança, a acrobacia aérea e linguagem teatral.



Ovo.Lar parte de uma temática feminina: a ovulação, para trazer questionamentos, sensações, experiências – próprias e ancestrais – sobre ser mulher e a relação com a fertilidade e a maternidade. Ovo.Lar parte desta função intrínseca de gerar óvulos – lares possíveis – para criar o diálogo com o próprio corpo – nosso lar em essência.



Para desenvolver este tema, a performance como inspiração literária, a obra de Clarice Lispector, em especial do conto “O ovo e a Galinha”. Nas palavras da autora, o conto pode ser lido por múltiplas camadas, assim como é Ovo.Lar: é um objeto escultórico e uma performance que une o movimento corporal e a palavra falada.



Para o processo de criação, iniciado em 2020, foram convidadas a atriz e diretora teatral Patrícia Selonk e a atriz, artista e escritora Moira Braga. Em 2022, a artista e professora da Escola Nacional de Circo Luciana Belchior foi convidada para fazer a preparação corporal da artista e a pesquisa de movimento aéreo, colaborando também no processo criativo.



Ovo.Lar, desde o processo de criação, foi elaborado para ser acessível para pessoas com deficiência visual, na qual a descrição, concebida e expressada por palavras, sons e convites à percepção pelo tato, se torna mais uma camada poética de apreensão da obra. Para além de ser uma experiência visual, Ovo.Lar é uma experiência sensorial e auditiva.



A performance Ovo.Lar estreou em julho de 2023 no terraço do então Centro Cultural Municipal Parque das Ruínas, em Santa Teresa-RJ.



Nesta circulação, se pretende ampliar os recursos de acessibilidade, por meio da tradução em LIBRAS, da capacitação da equipe para a recepção de pessoas neurodivergentes, além de duas sessões sensoriais da performance (uma em cada local pretendido), para ampliar a percepção das pessoas com deficiência visual a partir do tato.

FICHA TÉCNICA



Criação e performance: Violeta Vilas Boas

Colaboradoras de criação: Patrícia Selonk, Moira Braga e Luciana Belchior Produção Executiva: Eduardo Ramos

Produção Musical: Marcelo Martins Santiago

Produção Cenográfica: Violeta Vilas Boas

Confecção do Objeto Escultórico: Zé Maranhão

Figurino: Liza Machado

Confecção de figurino: Maria José Gomes

Projeto Gráfico: Thais Aguilera

Fotografia: Marcelo Martins Santiago

Edição de videos-teaser: Karol Saldanha e Marcelo Martins Santiago - Lampejo Filmes Consultoria em Acessibilidade para TEA: Cris Muñoz

Cenotécnico: Zé Maranhão

Rigger: Marcos Babu

Operador de Som: Marcello Valbon

Assistência de produção: Caeu da Silveira

Assessoria de Imprensa: Clóvis Corrêa (CICLO Comunicação)

Mídias Sociais: I-Finnity Estratégias Digitais

Registro audiovisual: Lampejo Filmes



SERVIÇO



Evento: Ovo.Lar

Datas: 28 e 29 de setembro

Horário: 11h

Duração: 40 min

Valor: Entrada gratuita

Classificação etária: 12 anos

Local: Museu de Arte Contemporânea de Niterói (MAC Niterói)

Endereço: Mirante da Boa Viagem, s/nº, Boa Viagem, Niterói