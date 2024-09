Rodrigo Neves: candidato à prefeito conversou com os quiosqueiros e mostrou os planos de avanço para a sua gestão - Divulgação

Rodrigo Neves: candidato à prefeito conversou com os quiosqueiros e mostrou os planos de avanço para a sua gestãoDivulgação

Publicado 26/09/2024 10:29

Niterói - O candidato a prefeito de Niterói Rodrigo Neves e a vice Isabel Swan se reuniram, na noite de quarta-feira (25) com um grupo de empresários responsáveis pelos quiosques da orla da Região Oceânica da cidade.

Durante a reunião, Rodrigo lembrou que os quiosqueiros hoje atuam em uma região que recebeu grandes investimentos em infraestrutura, como a urbanização, com drenagem e pavimentação, de centenas de ruas e a construção do Túnel Charitas-Cafubá, além do CISP, do Hospital Oceânico, novas escolas, unidades de saúde e a ampliação da UPA Mário Monteiro. Destacou ainda a renaturalização do Rio Jacaré e as entregas recentes do Parque Orla de Piratininga e do Eco Museu, que requalificaram e reintegraram à região uma parte da cidade antes degradada.

“Quando assumi em 2013, a maior parte dessas ruas da Região Oceânica não tinha galerias, não tinha drenagem, não tinha asfalto, nem calçadas. Era tudo terra e lama, quando chovia ficava tudo alagado. Construímos aqui uma nova cidade”, disse Rodrigo.

Rodrigo lembrou ainda da conclusão do projeto do Calçadão de Piratininga e a construção dos banheiros em Itacoatiara, uma antiga reivindicação dos quiosqueiros e frequentadores da praia.

Para a próxima gestão, afirmou que os investimentos vão avançar ainda mais na Região Oceânica, com a construção do Parque da Orla de Itaipu; a implantação da Nitbike pelos bairros da região, a conclusão das obras do Engenho do Mato, do Campo Belo e de Camboinhas, além do projeto das restingas.

“Logo no primeiro semestre de 2025, pretendo criar também uma nova edição do Programa Supera, que é esse crédito de 50 a 200 mil reais, com seis meses de carência e juros subsidiados pelo Fundo Soberano, pela poupança dos royalties. Vamos apoiar os pequenos e médios empresários para prosperidade de nossa cidade. É crédito na veia, porque com isso vocês poderão ter capital de giro, podem investir, modernizar ou estruturar ainda mais os quiosques. E isso vai ser bom para atender cada vez melhor o turismo e dar mais qualidade ao lazer do niteroiense”, antecipou o trabalhista.