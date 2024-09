Axel Grael: prefeito esteve no auditório do Centro Administrativo do município, onde aconteceu a Oficina de Capacitação sobre Migração Interna, Meio Ambiente e Mudança do Clima - Luciana Carneiro

Axel Grael: prefeito esteve no auditório do Centro Administrativo do município, onde aconteceu a Oficina de Capacitação sobre Migração Interna, Meio Ambiente e Mudança do ClimaLuciana Carneiro

Publicado 26/09/2024 08:57

Niterói – A Prefeitura realizou, nesta quarta-feira (25), no auditório do Centro Administrativo do município, a Oficina de Capacitação sobre Migração Interna, Meio Ambiente e Mudança do Clima. O evento foi uma parceria da Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal do Clima, com a ONU Migração (OIM), agência das Nações Unidas para migrações.

O evento reuniu representantes de várias secretarias da Prefeitura e membros de organizações da sociedade civil. O prefeito de Niterói, Axel Grael, participou da abertura da oficina e destacou que as migrações são uma realidade na maior parte do mundo e também no Brasil.

"No Brasil temos a expectativa de a migração interna ficar ainda mais acentuada nos próximos anos em razão dos impactos das mudanças climáticas. Precisamos nos preparar para isso, porque é um tema que envolve diversos agentes públicos e o município precisa fazer a sua parte. E a ONU é a principal instituição para nos ajudar a nos prepararmos para essa nova realidade", afirmou Axel Grael.

A oficina de capacitação teve o objetivo de fazer com que a administração municipal esteja mais bem preparada para lidar com os desafios relacionados à mudança do clima, meio ambiente e migração interna. O evento procurou fortalecer a resiliência e promover a proteção dos direitos humanos, incluindo o direito ao meio ambiente sustentável. A oficina destacou a importância do desenvolvimento de políticas públicas inovadoras e baseadas em direitos humanos, que integrem os temas de mobilidade humana, meio ambiente e mudança do clima.