Deputado Vitor Junior: título de patrimônio para a PestalozziDivulgação

Publicado 25/09/2024 13:00

Niterói - A Associação Pestalozzi de Niterói pode receber o título de patrimônio cultural e imaterial do Estado do Rio. O projeto com a indicação foi protocolado recentemente pelo deputado estadual Vitor Junior (PDT) na Alerj. De acordo com o parlamentar, a iniciativa é um reconhecimento para o importante trabalho que a instituição vem realizando para promover a ampliação de políticas públicas no atendimento à pessoa com deficiência.

"Tenho acompanhado de perto nos últimos anos a atuação da Pestalozzi de Niterói. Apesar das dificuldades que encontra para se manter, a instituição civil sem fins lucrativos, que funciona em uma área em Pendotiba, segue ativa, desempenhando papel fundamental no acolhimento e na transformação da realidade de tantas famílias. Tudo isso graças à dedicação e ao empenho de seus coordenadores, funcionários e voluntários", enfatiza Vitor Junior.

O deputado lembra que a unidade de Niterói foi a terceira criada no país, começou como uma escola para crianças com deficiência e se tornou um grande centro de atendimento, oferecendo serviços de educação, saúde e reabilitação à comunidade, inclusive para pessoas de outras cidades do Estado.

"Não podemos permitir que esta história e todo este legado de luta para defender e garantir a dignidade e os direitos do ser humano, com a inclusão, autonomia e melhoria na qualidade de vida dessas pessoas sejam perdidos", diz o parlamentar.