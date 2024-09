Instituto Gingas: participação no evento que acontece no Teatro Popular Oscar Niemeyer - Breno Platais

Publicado 25/09/2024 07:59

Niterói - No próximo dia 28, das 9h às 13h, o Teatro Popular Oscar Niemeyer, em Niterói, vai receber o Festival 2024 Din Down Down: A Desinvenção da Deficiência, realizado pelo Instituto Gingas. O evento visa celebrar a inclusão e a diversidade por meio da cultura com atividades para toda a família.

O Festival começa às 9h com uma recepção de boas vindas e credenciamento. Das 9h30min às 11h está marcado um seminário com falas e debate sobre as políticas públicas para as pessoas com deficiência e suas famílias. Das 11h às 13h estão previstas atividades recreativas, como por exemplo, rodas de capoeira com representantes de vários grupos.

O Instituto Gingas é uma organização da sociedade civil que atua há mais de 20 anos na promoção da cultura afro-brasileira e na defesa dos direitos das pessoas com deficiência. Através do método Din Down Down, o Instituto oferece aulas de capoeira e outras atividades para pessoas com deficiência, promovendo a inclusão social e o desenvolvimento humano.

"Quando criei o método Din Down Down, em 1992, nunca imaginei que um dia teríamos um evento com mais de mil pessoas esperadas para celebrar a arte e a cultura da pessoa com deficiência. Ter a honra e a responsabilidade de ver o Din Down Down apoiado pela Lei de Incentivo à Cultura e patrocinado por uma grande multinacional reforça que a pauta da acessibilidade é uma questão pública, contemporânea e essencial”, explicou o fundador do Instituto Gingas, David Bassous, conhecido como Mestre Bujão, que agradeceu o apoio da secretária das Culturas de Niterói, Júlia Pacheco.

O Instituto trabalha o projeto Din Down Down: Construindo Laços com a Família, que visa fortalecer os laços familiares e promover a inclusão social de crianças e adolescentes com deficiência matriculados nas redes públicas de ensino de Niterói, Saquarema e Cachoeiras de Macacu. O projeto oferece oficinas integradas de capoeira e música, reuniões de formação, rodas de conversa e outras atividades para pais, responsáveis e estudantes, com o objetivo de construir uma comunidade mais justa e inclusiva.

“É uma oportunidade de reunir 13 rodas de capoeira acessíveis no Caminho Niemeyer, um ícone do urbanismo e da arquitetura. É um convite a repensar as cidades do futuro com esperança e inclusão para as pessoas com deficiência. Niterói demonstra, por meio de sua gestão cultural, que está trilhando esse caminho”, comentou Breno Platais, presidente do Gingas, que agradeceu à diretora do Teatro Popular Oscar Niemeyer, Dárdana Rangel, por acolher o evento.

O Festival tem patrocínio da Enel Distribuição Rio, Governo do Estado do Rio de Janeiro e Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa (SECEC/RJ) através da Lei de Incentivo à Cultura. Além disso conta com apoio da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Niterói (APAE/Niterói) e das prefeituras de Niterói, Saquarema e Cachoeiras de Macacu.