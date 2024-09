Livros em pré-vendaa: também estarão na próxima edição da FLIP, em Paraty - Divulgação

Livros em pré-vendaa: também estarão na próxima edição da FLIP, em ParatyDivulgação

Publicado 24/09/2024 16:06

Niterói - A editora Laboriosa Produções Poéticas, que tem sede em Niterói e em Salvador, promove até 30/09, a pré-venda dos livros a serem lançados na programação da Casa Gueto, com participação das editoras independentes, na 22ª edição da Festa Literária Internacional de Paraty (Flip 2024).

Compondo o catálogo, os livros de poemas “Vai ver eu dou meu toque”, de Nathália Ranny (RJ); “Farmaceia vazante”, de juliana C. alvernaz (MT/RJ); além do romance “Figo branco”, de Kim Wicks (BA).

A Flip 2024 acontecerá de 09 a 13/10, e as obras compõem a primeira leva de publicações individuais da editora, inaugurada no último ano com uma plaquete coletiva, na Flip 2023. As plaquetes são livros curtos com preços acessíveis.

Quem adquirir na pré-venda poderá escolher kits personalizados de cada obra, organizados para proporcionar experiências sensoriais diversas. São chás selecionados de acordo com cada livro, infusor, caneca personalizada, ecobag, pôster e copo térmico, por exemplo.

Durante cada pré-venda, há vagas disponíveis com condições especiais para serviço de Leitura Crítica, de Produção de Conteúdo para Autores e para a oficina “Quero ser um autor editado”, voltada para autores que desejam ser publicados por editoras.

A entrada na Casa Gueto é gratuita e fica na Rua Benedito Telmo Coupê, nº 277 (Antiga Rua Fresca), no Centro Histórico de Paraty.