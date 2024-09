Prefeito Axel Grael: aula magna lotada com a presença de universitários - Bruno Eduardo Alves

Publicado 24/09/2024 15:46

Niterói - O Prefeito de Niterói, Axel Grael, participou nesta terça-feira (24) da aula magna de abertura do 2° Semestre da Escola de Engenharia da Universidade Federal Fluminense (UFF). Engenheiro ambiental, ele apresentou a palestra "Cidades e Clima: a experiência de Niterói" para um auditório lotado de estudantes e acadêmicos. A palestra apresentou o histórico de estudos e lutas em torno das pautas relacionadas ao clima e apontou os caminhos para resiliência urbana e o combate ao aquecimento global.

No encontro com acadêmicos e estudantes foram destacadas ações realizadas em Niterói para lidar com os desafios climáticos. Desde 2013, a Prefeitura de Niterói já investiu cerca de R$ 1 bilhão em obras de contenção de encostas, além de outros R$ 500 milhões em macro e microdrenagem e pavimentação, o que garantiu a resiliência urbana e a prevenção a desastres. Outra medida importante foi a aquisição radar meteorológico Banda X, que possui cobertura com raio de 100 quilômetros e possibilita o monitoramento meteorológico em tempo real, além do fortalecimento da Defesa Civil.

As medidas de resiliência foram desenvolvidas de forma concomitante às ações de recuperação ambiental em Niterói. O prefeito Axel Grael destacou o reflorestamento do Morro da Boa Vista, no Centro, a naturalização do Rio Jacaré e a implantação do Parque Orla Piratininga Alfredo Sirkis, que permitiu a operação de um sistema de jardins filtrantes em bacias que deságuam na Lagoa de Piratininga. Nos desafios de mobilidade, Niterói implantou cerca de 86 quilômetros de ciclovias nos últimos anos.

"São medidas fundamentais que precisam ser replicadas e ampliadas de forma global. Na época da Eco 92, tinha uma frase que dizia que precisávamos pensar localmente e agir globalmente. Eu nunca concordei com essa frase, porque o pensamento relacionado ao clima precisa ser global e cada execução local também é global. Quando pensamos em clima não tem essa divisão, estamos todos no mesmo planeta", enfatiza Axel Grael.