Junta Cerâmica: evento pretende transformar-se em movimento na cidade - Divulgação

Junta Cerâmica: evento pretende transformar-se em movimento na cidadeDivulgação

Publicado 24/09/2024 13:08

Niterói - Uma junta de artistas organiza o primeiro circuito de cerâmica da cidade, com exposições, oficinas e feiras programadas até o fim do ano. A “Junta Cerâmica de Niterói” reúne mais de 30 ceramistas dispostos a divulgar a arte cerâmica e a consolidar o município como polo do setor. Na próxima sexta-feira (27), às 18h, o circuito tem a abertura da coletiva “Junta Fragmentos”, no Centro Cultural Paschoal Carlos Magno, no Campo de São Bento.

“Junta Fragmentos” traz uma obra de arte criada com azulejos para ser vista de dentro e de fora da galeria. Cada azulejo simboliza um ângulo de Niterói, a grande musa, como explicam as organizadoras da exposição, Maria Clara Alexandrisky, Tainah Araújo e Luciana Abreu. Elas estão na coletiva ao lado do Ateliê Arte em Barro, Ateliê Keiko Mayama, Bruna Risu, Calica Cerâmica, Camila Câmara, Danielle Costa, Douglas Aguiar, Eliza Esberard, Jéssica Morais, Katia Amorim, Leila B., Leticya Vieira, Lidia, Santa Anna, Michele Rocha, Nani Oliveira, Nina Alexandrisky, Sandra Magalhães e Selma Brito.

A “Junta Cerâmica de Niterói” surgiu neste ano, a partir de reflexões sobre as heranças culturais indígenas de Niterói, com forte presença da arte cerâmica, e após a participação de artistas da cidade no Encontro de Ceramistas de Paraty. Nas comemorações dos 450 anos de Niterói, a exposição "Potências", no Museu do Ingá, já tinha destacado a produção cerâmica local, abrindo caminho para o reconhecimento de ateliês reunidos agora na “Junta”.

Um desses ateliês é o Espaço Mirá, que com a “Junta” abriu alas para o circuito de cerâmica na oficina “O Palácio por meus olhos”, no MACquinho, no Ingá, no último sábado. Gratuita, a atividade foi conduzida pela artista Nina Alexandrisky, do Mirá, com Vivian Siqueira. A proposta era que os participantes reproduzissem na argila a forma como enxergam a comunidade em que vivem. Foi montado um painel para ficar exposto no MACquinho.

“O convite era para que esculpissem a beleza da paisagem urbana do Morro do Palácio. Os participantes modelaram um poema de barro para mostrar as belezas da comunidade”, conta Nina.

Também está no circuito da “Junta” a Oficina de Queima de Buraco, dia 19 de outubro, às 16h, no Gragoatá. A técnica ancestral de queima de cerâmica, que inclui um buraco no chão como forno, produz resultados imprevisíveis, criando cores e padrões diferentes. A oficina será no Clube Gragoatá e, no dia 20, às 9h, as pessoas retornarão para finalizar e levar a peça. São 30 vagas, com material incluso e inscrição a R$ 120, no telefone 99807-2925. A organização é de Katia Amorin, Luciana Abreu e M. Clara.

Já a Oficina de Raku está marcada para 26 de outubro, das 10h às 15h, no Atelier de Cerâmica Keiko Mayama, para 12 pessoas. Raku é uma técnica ancestral com a retirada das peças do forno ainda incandescentes, permitindo que o choque térmico crie efeitos de cor e textura. A oficina, que terá material com duas peças para cada e inscrição a R$ 120 pelo telefone 98883-0361, é organizada por Leila B., Paula, Chang e Jéssica Morais. Na mesma data, à tarde, acontecerá a oficina de escultura “Modelando Minha Deusa Interior”, no MACquinho, gratuita para as mulheres da comunidade. A proposta é incentivar a modelagem sobre as vivências cotidianas, de acordo com a escultora e ceramista Michele Rocha.

A programação do circuito seguirá em novembro, com a mostra coletiva “Círculos da Terra: Mandalas e a Essência Feminina”, no Espaço Cultural dos Correios, a partir do dia 23. Participantes da “Junta” farão instalação para evocar o feminino através da simbologia das mandalas e da árvore da vida, dialogando com a exposição individual "Deusas da Terra", com organização de Michele Rocha e participações do Ateliê Arte em Barro, Bruna Risu, Clér Lee, Conchita Galván, Danielle Costa, Eliza Esberard, Katia Amorim, Keiko Mayama, Leila B., Lisiane, Luciana Abreu, Michele Rocha, Selma Brito, Sonia Maria, Tainah Araujo, Tala e Tita.

As feiras com cerâmicas do circuito acontecerão na nova Praça da Bicicleta, em São Domingos, nos dias 12 de outubro, 15 de novembro e 7 de dezembro, divulgando a produção da “Junta” e de ceramistas convidados. A programação e as novidades do circuito poderão ser acompanhadas no instagram do perfil @junta.ceramica.