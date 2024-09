Zezé Motta: estrela faz show gratuito em Niterói, comemorando cinco anos da Sala Nelson Pereira dos Santos - Jean Leal Nunes

Publicado 24/09/2024 08:46

Niterói - A Sala Nelson Pereira dos Santos comemora cinco anos com uma super programação gratuita nos dias 28 e 29 de setembro. No sábado, Zezé Motta apresenta o show “Atendendo a Pedidos”, onde ela canta Caetano, Luiz Melodia, Moraes Moreira e outros ícones da MPB e no domingo o público poderá assistir a sessão azul do infantil “O Diário de Mika o musical”, “Onde está o Shrek?”- Atividade Artística e Inclusiva – APAE , e o espetáculo “Relações” e “Reticências - Adriana Calcanhoto”, com o Grupo Inclusivo de Dança Expressar.

Zezé Motta é a rainha negra do Brasil. A mulher da pele preta que enfrentou a ditadura desse país livre e nua. É uma atriz de dar orgulho. Mas tem uma coisa que Zezé Motta faz ainda melhor: cantar. E é com seu canto de luta e resistência que ela soube ao palco da Sala Nelson, para interpretar canções que foram gravadas por ela nestes mais de 50 anos de carreira na música.

Sua voz poderosa ecoa na história da música brasileira, há muito tempo desde os anos setenta, quando Zezé gravou seu primeiro disco solo em que compositores do porte de Rita Lee e Moraes Moreira entregaram canções inéditas para ela gravar. Além disso, sua voz imortalizou clássicos como Trocando em Miúdos de Chico Buarque e Francis Hime e Pecado Original de Caetano Veloso que nunca mais foram as mesmas depois de sua interpretação.

O espetáculo “Atendendo a Pedidos” além de uma releitura musical da carreira de Zezé na música popular brasileira, apresenta ao público a atriz e cantora que se transformou em sensação mundial ao estrelar o filme Xica da Silva, do diretor Cacá Diegues, que projetou o cinema brasileiro em mais de 16 países.

O show traz ainda uma série de homenagens da cantriz para aqueles compositores que sempre estiveram presentes em seus discos, shows, e projetos ao longo destes 50 anos de carreira.

No domingo, às 11h, Mika e seus amigos apresentam o seu novo show “O Diário de Mika – O Musical”. A apresentação é uma sessão azul. Um show repleto com os maiores sucessos do desenho e também músicas conhecidas pelo grande público, como “Pop pop” e “A Dona Aranha, Borboletinha e Formiguinha” Sessão azul é cultura inclusiva. O espetáculo “O Diário de Mika”, trata-se de uma sessão de teatro adaptada para crianças com distúrbios sensoriais e suas famílias. As faixas musicais, efeitos visuais, adereços cênicos, a interação com o público, além de um cenário inflável, torna o show dinâmico e divertido para todas as idades.

Uma viagem lúdica no tempo que promete divertir pais e filhos, cheia de adereços cênicos e efeitos visuais para encantar os olhos de crianças e adultos.

Às 15h, a Atividade Artística e Inclusiva – APAE apresenta o infantil “Onde está o Shrek?”. Na peça Fiona, Gato de Botas e Burro lideram a aventura em busca do Shrek que está desaparecido. Com a presença de personagens emblemáticos como: Biscoito, Lobo mal/vovozinha, ratos cegos e até mesmo um Dragão, a turma do Teatro Terapêutico da Apae Niterói comprova que não é a deficiência, e nem seus diagnósticos, que impediram eles de chegarem aonde quiserem. Ao som de Chico Buarque, Balão Mágico, Rita Lee e outros, preparem-se para embarcar nesta aventura que promete além de grandes risadas, deixar mensagens importantes para as crianças e adultos de todas as idades.

Fechando a noite, às 19h, o Grupo Inclusivo de Dança Expressar apresenta o espetáculo Relações, onde relata fatos dentre as relações pessoais e interpessoais como, relacionamentos tóxicos, saudáveis e conjugais, tendo como objetivo conscientizar sobre as diversas relações que existem na sociedade. Inspirados no contexto atual da sociedade, as coreografias foram produzidas, pensando em como o público poderia se identificar com elas através da dança contemporânea.

O grupo atualmente é composto por sete bailarinos, sendo quatro pessoas com deficiência e três sem deficiência, buscando desconstruir arquétipos criados pela sociedade, mostrando a potencialidade das pessoas com deficiência através da dança Inclusiva.

Nessa mesma noite, o grupo fará um pré-lançamento do Espetáculo Reticências Adriana Calcanhoto, que busca celebrar sua carreira e o impacto da artista na música brasileira e na sociedade, traçando uma linha do tempo e reforçando sobre sua mensagem de luta contra a desigualdade e exclusão social, que também é uma luta do Grupo Inclusivo de Dança Expressar.

PROGRAMAÇÃO

28 de setembro (sábado)

20h Zezé Motta no show Atendendo a pedidos

Classificação Etária: Livre

Duração: 80 min

29 de setembro (domingo)

11h O Diário de Mika o Musical

Classificação Etária: Livre

Duração: 50 min

15h Onde está o Shrek?| Atividade Artística e Inclusiva - APAE

Horário: 15h

Classificação Etária: Livre

Duração: 60 min

19h Grupo Inclusivo de Dança Expressar - Espetáculo de dança “Relações” e “Reticências - Adriana Calcanhoto”

Classificação Etária: Livre

Duração: 40min (Relações) e 20min (Reticências - Adriana Calcanhoto)

A entrada será gratuita com distribuição de ingressos 1h antes de cada espetáculo (2 ingressos por CPF). Sujeito a lotação.

Local: Sala Nelson Pereira dos Santos

Endereço: Av. Visconde do Rio Branco, 880 - São Domingos, Niterói