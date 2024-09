Eu Só Quero é Ser Feliz: espetáculo tem única apresentação na Sala Nelson Pereira dos Santos - Divulgação

Eu Só Quero é Ser Feliz: espetáculo tem única apresentação na Sala Nelson Pereira dos SantosDivulgação

Publicado 23/09/2024 16:27

Niterói - O Vivências Musicais, projeto que aproxima jovens do universo cultural por meio do ensino da música, concluiu mais uma edição do projeto e, para coroar este momento, irá realizar na quinta-feira, 26 de setembro, às 19h30, na Sala Nelson Pereira dos Santos, um concerto final com a presença de alunos que participaram do projeto e seus familiares.



O projeto é uma iniciativa da Graviola Produções, que já atendeu mais de 230 alunos em quatro anos de atuação, abrangendo áreas periféricas e vulneráveis com acesso limitado à educação artística. A edição deste ano contará com uma participação especial do renomado cantor Buchecha, que se apresentará ao lado do grupo 'Crias do Funk'. O evento é aberto ao público e a entrada é gratuita.



O concerto será uma celebração vibrante, com um repertório diversificado que inclui baião, xote e funk, executado por aproximadamente 40 jovens talentosos do projeto. Eles farão uso de instrumentos de percussão e flauta doce, proporcionando uma experiência musical rica e envolvente.



"Concluir mais uma edição desse projeto é uma grande alegria. O Vivências Musicais é um projeto importante que proporciona momentos de música e arte no coletivo, desenvolvendo assim, habilidades cognitivas, musicais e relacionais. Estamos radiantes em celebrar este momento e já na expectativa para a edição do projeto em 2025", conta Grazi Domingues, sócia-diretora da Graviola Produções.



Serviço



Evento: Eu só quero é ser feliz - Concerto Final

Local: Sala Nelson Pereira dos Santos

Endereço: Av. Visconde do Rio Branco, 880 - São Domingos

Data: Quinta-feira, 26 de setembro de 2024

Horário: 19h30

Classificação Indicativa: Livre

Valor: Evento Gratuito - Adquira o ingresso na Sympla, ou na bilheteria da Sala Nelson Pereira dos Santos

Duração: 90min