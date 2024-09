Niterói: saneamento básico na cidade é o quinto melhor do país e o primeiro melhor do Estado do Rio - Thiago Côrtes

Niterói: saneamento básico na cidade é o quinto melhor do país e o primeiro melhor do Estado do RioThiago Côrtes

Publicado 22/09/2024 10:28

Niterói - A cidade de Niterói foi classificada como o quinto município com o melhor saneamento básico do Brasil, de acordo com um estudo divulgado neste sábado (21) pelo Centro de Liderança Pública (CLP - Brasil).

Niterói também se destacou como a primeira colocada no Estado do Rio de Janeiro. O município possui 100% de tratamento e abastecimento de água, 95,5% de cobertura no atendimento de esgoto, e 100% de tratamento do esgoto coletado. Entre 2018 e 2022, Niterói investiu mais de R$ 200 milhões em melhorias no setor.



A classificação leva em conta indicadores como a cobertura do abastecimento de água, perdas na distribuição e faturamento, cobertura da coleta e tratamento de esgoto, coleta de resíduos domésticos e destinação adequada do lixo.



Em março deste ano, Niterói já havia sido eleita a melhor cidade do Estado do Rio de Janeiro no ranking do Instituto Trata Brasil, além de ocupar o sexto lugar no ranking nacional que avalia o atendimento e tratamento de água e esgoto. Desde 2013, o município investe na ampliação de reservatórios de água na Região Oceânica e em Pendotiba, além da construção de novas adutoras e Estações de Tratamento de Esgoto (ETE), com destaque para as redes modernizadas no Sapê, Caramujo e Jurujuba.



Nos últimos anos, a gestão municipal também universalizou a coleta domiciliar de lixo e avançou na gestão do destino final dos resíduos. Além disso, o programa Enseada Limpa, voltado para a recuperação das enseadas da Baía de Guanabara, elevou a porcentagem de semanas balneáveis de 15% em 2013 para 68% em 2020, permitindo o retorno de esportes aquáticos na cidade.



O Ranking de Competitividade, elaborado pelo CLP desde 2011, tem como objetivo oferecer diagnósticos e direcionamentos para líderes públicos, promovendo uma competição saudável que complementa os esforços por justiça, equidade e desenvolvimento social, institucional e econômico. O estudo avalia a capacidade de planejamento, articulação e execução das administrações públicas na promoção do bem-estar social, atendimento das demandas da população e geração de um ambiente de negócios favorável. Ele identifica, dentro de cada pilar temático, os pontos fortes e fracos de cada estado e município.