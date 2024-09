Pedrinho da Voz: atração do projeto Arte na Rua - Divulgação

Publicado 20/09/2024 23:58

Niterói - Nesse final de semana, dias 21 e 22 de setembro, o projeto Arte na Rua segue apresentando uma diversificada programação artística gratuita, ao ar livre e em diversos pontos da cidade. Tem capoeira, teatro e música. É arte sem fronteiras, acessível a todo mundo. Nesta semana, a programação vai percorrer os bairros do Baldeador, Badu, Capim Melado e Fonseca.



No sábado, 21 de setembro, às 11h, o bairro do Baldeador recebe o infantil Cinderela. A peça conta a história da princesa que era filha de um comerciante rico. Depois que seu pai morreu, sua madrasta tomou conta da casa que era de Cinderela, ela então, passou a viver com sua madrasta malvada, junto de suas duas filhas que tinham inveja de sua beleza e transformaram-na em uma serviçal. Um dia surge uma grande oportunidade de conhecer o príncipe no baile real, mas Cinderela não tem um vestido para se apresentar ao baile, então Cinderela conhece a fada madrinha que promete realizar o desejo dela, mas somente até a meia noite.

No dia 22, domingo, a Praça do Capim Melado recebe, às 11h a peça Homem aranha no Aranhaverso, onde o nosso herói Peter Parker descobre que existem vários universos com versões diferentes do homem aranha. E um dia a mulher aranha fantasma, Gwen Stacy, acaba se perdendo na linha do tempo e caindo no universo errado. Nosso Peter Parker se apaixona por ela, pois já havia perdido sua Gwen. Mas como ela poderia viver fora do universo dela? Uma confusão enorme acontece quando Peter decide roubar a joia do infinito do espaço para tentar viajar pelos multiversos e assim, os homens e mulheres aranha acabam se encontrando.



No Horto do Fonseca, às 13h, Dudu Magalhães e a sua banda Vadiando mostram o seu vasto repertório composições de João Nogueira, Almir Guineto, Kleber Augusto dentre outros. Além de dominar com elegância vários instrumentos de percussão, Dudu interpreta de forma encantadora e contagiante com uma voz de rara afinação.



Já no Badu, a 14h,o Dj Nikão anima o público. Inspirado pela diversidade cultural do Rio de Janeiro e dos países por onde passou, ele incorpora elementos locais e internacionais em suas criações, que vão do funk carioca ao trap americano e às pistas eletrônicas de cidades como Berlim e Amsterdam. Nikão domina a arte da mixagem, dos remixes e dos mashups como ninguém. Sua criatividade cria uma atmosfera cativante que captura a atenção de todos. Às 15h, Pedrinho da Voz traz o melhor do pagode e às 16h30, o grupo Sambreak continua com a levada do pagode com o seu show vibrante e um repertório autêntico.



SERVIÇO



FONSECA



Atração: Cinderela

Data: 21/09

Horário: 11 horas

Local: Quadra do Condomínio Zilda Arns

Endereço: Rua Projetada, 230. Fonseca.



Atração: Dudu Magalhães e grupo Vadiando

Data: 22/09

Horário: 13h

Local: Horto do Fonseca

Endereço: Alameda São Boaventura, 770 - Fonseca, Niterói



BADU



Atração: DJ Nikão

Horário: 14h



Atração: Pedrinho da Voz

Horário: 15h



Atração: Sambreak

Horário: 16h30



Local: Praça do Badu

Data: 22/09

Endereço: Estr. Caetano Monteiro, 820 - Badu, Niterói



ITITIOCA



Atração: Homem-Aranha no Aranhaverso

Data: 22/09

Horário: 11 horas

Local: Praça do Capim Melado

Endereço: Rua Bispo Dom João da Mata. Ao lado da quadra de esporte lazer Padre Juvaldes – Ititioca