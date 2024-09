Taliria Petrone: candidata a Prefeita prioriza a segurança pública - Divulgação

Taliria Petrone: candidata a Prefeita prioriza a segurança públicaDivulgação

Publicado 20/09/2024 23:33

Niterói - Segurança Cidadã é uma das medidas prioritárias do governo de Talíria Petrone, do PSOL. A candidata a prefeita de Niterói é assessorada por Fernando Rodovalho (PSB), seu vice, que ajudou na implementação da Tarifa Zero na cidade vizinha. O empresário, com 25 anos de experiência em gestão, foi secretário-executivo de Infraestrutura da Prefeitura de Maricá.



Os últimos cinco anos mostram que Maricá pode ser uma das cidades modelo em inteligência de segurança pública. Por isso, a parlamentar e Fernando Rodovalho se reuniram com o coronel e secretário de Ordem Pública de Maricá, Julio Veras, com coronéis da Ativa da Polícia Militar e policiais penais coordenadores da SEOP para discutirem o tema em Niterói.



"O encontro foi muito produtivo. Buscamos o melhor para a nossa Niterói. Nosso foco está na prevenção, na garantia de direito e no controle social das forças de segurança. Vamos criar o Programa de Proteção à Mulher e também vamos valorizar o plano de carreira dos servidores da Guarda. O município tem um papel vital na segurança, incluindo a produção de dados e a atuação da Guarda Municipal na proteção patrimonial dos bens públicos e na prevenção", afirma Talíria Petrone.



De acordo com dados do Instituto de Segurança Pública (ISP-RJ) analisados pela Secretaria de Ordem Pública (SEOP), Maricá registrou o segundo menor índice de roubo de veículos entre as cidades do Estado do Rio de Janeiro com mais de 100 mil habitantes entre 1° de janeiro a 31 de agosto de 2024. Para o coronel Julio Veras, o resultado vem de investimentos na Guarda Municipal, em inteligência, no convênio com o Programa Estadual de Integração na Segurança (Proeis), em tecnologia, além da parceria com as Polícias Civil e Militar.



Maricá também continua à frente das cidades vizinhas em termos de segurança no trânsito. E no indicador "Letalidade Violenta" (homicídio doloso, lesão corporal seguida de morte, morte por intervenção de agente do Estado e latrocínio), foram 25 casos, o menor índice em 12 anos.



Atividades



Além do encontro com os coronéis, o dia da candidata começou cedo. Ao lado de Fernando Rodovalho, a deputada Talíria Petrone fez discurso em carro de som pelas comunidades Viçoso Jardim, Ititioca, Atalaia e Igrejinha. Durante a tarde, ela foi entrevistada pelo jornal O São Gonçalo e participou de gravações. A partir das 19h, Talíria reuniu milhares de pessoas no Encontro da Zona Norte, no Fonseca Atlético Clube.



Agenda do fim de semana

Sábado (21)

8h - Caminhada no Largo do Marrão

11h - Caminhada e almoço em Comunidade

18h - Caminhada em Comunidade

20h - Evento com candidatos

21h30 - Panfletagem



Domingo (22)

8h30 - Caminhada na Zona Norte e inauguração do Comitê Fonseca

11h - Direito dos animais, no Campo de São Bento

14h30 - Almoço na CasaMar, Ingá

15h - Comício doméstico

17h - Panfletagem