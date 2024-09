Rodrigo Neves: campanha do candidato a prefeito de Niterói passou pelo restaurante popular do Fonseca - Divulgação

Publicado 20/09/2024 10:23

Niterói - O candidato a prefeito Rodrigo Neves esteve no Fonseca, nessa quinta-feira (19), onde conversou com a população e almoçou no Restaurante Popular Carolina Maria de Jesus, na Alameda São Boaventura, um dos mais modernos do país. A unidade tem capacidade para servir 2 mil refeições por dia e contará com uma escola de gastronomia no segundo andar do prédio, que qualificará os alunos para o mercado de trabalho.

Na entrada do restaurante, o trabalhista foi recebido pelos frequentadores do local, como a aposentada Nilda Monteiro, de 72 anos, moradora da Rua Riodades. “Eu venho sempre aqui, a economia que faço almoçando, me ajuda a pagar as contas no final do mês. Rodrigo cuida das pessoas. Vivenciei isso já no primeiro governo dele, com a reabertura do Hospital Getulinho e o novo Horto do Fonseca, que ficou lindo”, lembrou Nilda.

O motorista de aplicativo Alan de Souza, de 40 anos, mora no Caramujo e sempre dá uma paradinha no restaurante popular. “Melhorou muito para a gente. Não só pelo preço, apenas 2 reais, com direito a suco e uma sobremesa, mas pela qualidade oferecida, além do ambiente muito limpo e organizado”, disse.

Rodrigo Neves falou do compromisso com a população e destacou que a alimentação de qualidade é um direito fundamental. Lembrou que, além da unidade do Fonseca, a prefeitura tem o Restaurante Popular Jorge Amado, no Centro, municipalizado em 2017, no seu segundo governo. Desde que a prefeitura de Niterói assumiu e reabriu aquele espaço, já foram servidas mais de 4 milhões de refeições.

No Fonseca, o trabalhista garantiu que os novos investimentos na Zona Norte vão avançar ainda mais logo que voltar ao governo.

“Vamos fazer a Nova Alameda, o Centro Regional de Exames e Especialidades, o Terminal do Caramujo, o Vida Nova no Morro e ampliar a Moeda Social Arariboia. Eu tenho um compromisso histórico com a Zona Norte. A população sabe que pode contar comigo e rapidamente vai presenciar todo esse processo de mais avanços. A partir de janeiro, é mão na caneta e pé no acelerador”, afirmou Rodrigo Neves.