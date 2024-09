Cozinha Prática com Pescadores: ao todo serão quatro oficinas com aulas do chef Vicente Maia - Divulgação

Publicado 19/09/2024 16:21

Niterói - O Mercado de Peixe São Pedro, no Centro de Niterói, apresenta a primeira oficina de receitas do mar, do projeto Cozinha Prática com Pescadores, no dia 04/10 às 9h30min. Ao todo serão quatro oficinas com aulas do chef Vicente Maia.

Na primeira aula serão apresentadas técnicas e preparação de Risottos de quatro sabores: frutos do mar, camarão com espumante, salmão com damasco e limão siciliano com pescado.

As outras oficinas acontecerão dias 11, 18 e 25/10 com os seguintes temas: Introdução Peixes, Introdução Crustáceos e Moluscos e finalizando com Clássicos do Mar.

Entre os objetivos do projeto estão oferecer aos alunos a possibilidade de um primeiro contato com a culinária como atividade lúdica e criativa.

"Hoje existe um mercado que busca conhecer mais a cultura gastronômica e aprender de maneira prática as técnicas culinárias. A gastronomia ganhou nos últimos anos um lugar de destaque entre as atividades de lazer. Um grupo cada vez maior de pessoas, homens e mulheres, encontram nos encantos da mesa e do fogão e na própria cultura gastronômica um tema de interesse e entretenimento", frisou Vicente.

O investimento é R$ 50 por oficina e o Mercado de Peixe São Pedro fica na Av. Visconde do Rio Branco, 55 no Centro de Niterói.