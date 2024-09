Conterrâneos: atração do evento gratuito em Itaipu - Divulgação

Publicado 19/09/2024 16:02

Niterói - No próximo sábado, 21, é dia de forrozear na Praça da Vila dos Pescadores, com Us’mininus, os Conterrâneos, Mauricio Paraxaxar e Dj Chu. As apresentações integram o projeto Forró de Nikiti, da Fundação de Arte de Niterói e tem início às 14h.



Us'mininus é um trio de Forró Pé de Serra, da cidade de Niterói, que nasceu com a vontade de resgatar a cultura do forró na cidade. Formado por Zé Vieira, o sanfoneiro do povo, Rodrigo Bruno, zabumbeiro e professor de dança, e Higor Cabral, vocalista e trianguleiro.



Têm como referência artistas da antiga geração: Luiz Gonzaga, Dominguinhos, Marinês, Mestre Zinho, e também artistas da nova geração: Trio Dona Zefa, Alvorada, Mestrinho e muitos outros.



Maurício Paraxaxar, cantor, compositor, produtor e zabumbeiro, completa 24 anos de carreira em dezembro de 2023. Durante essas levou para o público de todo o Brasil suas composições e forró da melhor qualidade, feito com cadência pra se dançar, em 2013 lançou seu primeiro cd autoral: Não tem briga de artista. Com 10 músicas de sua autoria e algumas com mais de uma década de execução, as mais recentes: Não tem briga de artista e Fole verdadeiro, hoje são tocadas por quase todos os Djs de Forró do mundo, principalmente na Europa!



Em 2016 lançou o segundo CD Forró Por Amor com mais 10 músicas de sua autoria. Além de cantar, tocar e compor, o artista ficou conhecido como Resistência Cultural por ter produzido e estando a frente de diversos forrós em pontos de cultura das cidades de São Gonçalo e Niterói, em seus 24 anos de carreira.



Seu show é marcado por uma pegada única e com uma voz potente que sai de dentro do coração, zabumbada firme e um balanço bem cadenciado, adquirido com muito estudo e após um longo trabalho de pesquisa. Seu repertório é autoral mas também feito de pérolas dos maiores: Mestres, Intérpretes e compositores do gênero como; Luiz Gonzaga, Dominguinhos, Jackson do Pandeiro, Alceu Valença, Zé Ramalho, Antonio Barros e Cecéu, Trio Nordestino, Os 3 do Nordeste, entre muitos outros que fazem parte da história e da discografia nordestina.



Os Conterrâneos tem em sua formação uma sanfona, zabumba, triângulo, cavaco e violão de 7 cordas, seguindo a tradição do forró pé-de-serra, sem esquecer da modernidade e da pluralidade musical dos dias de hoje.



Com apenas oito meses de existência, o então trio se inscreveu para concorrer ao Festival de Itaúnas, em julho de 2015, e acabou conquistando o 2o lugar. Para comemorar um ano de vida, convidaram mais três amigos e excelentes músicos para fazerem um show no formato "banda".



A mistura ficou boa o suficiente para decidirem então gravar seu primeiro EP, que contém 7 faixas, sendo 4 autorais.



Em Outubro de 2016, arrumaram as malas rumo à Europa. Foram 45 dias. 20 shows, nove países, e 17 cidades diferentes.



Em Março de 2017, firmou-se a parceria com um evento internacional, o Just Dance Festival. O trio então voltou à Suíça para se apresentar ao lado de outras atrações como Mestrinho e Nicolas Krassik. Três meses depois, em plenos festejos juninos, conquistaram a América do Norte, voando até Nova Iorque, para dois concertos na terra do Tio Sam.



Sempre preocupados com a qualidade, a sonoridade e a musicalidade do conjunto, decidem chamar para fazer parte do clube o craque Felipe Rodrigues. O time agora apresenta um show novo, dinâmico e cheio de possibilidades musicais, sem perder a sua essência. Levando sempre um repertório eclético e de primeira qualidade, os arranjos são criativos e a maneira como executam e interpretam é sensacional.



SERVIÇO



Evento: Forró de Nikity

Data: 21/09/2024

Local: Praça da Vila de Pescadores - Praia Itaipu, 134 – Itaipu



Atração: Us’mininus

Horário: 14h30 - 16h



Atração: Conterrâneos

Horário: 16h30 - 18h



Atração: Maurício Paraxaxar

Horário: 18h30 - 20h



Atração: DJ Chu

Horário: nos intervalos