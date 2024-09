Prefeito Axel Grael: vistoriando obras na Igrejinha e na Grota do Surucucu - Bruno Eduardo Alves

Publicado 19/09/2024 08:27

Niterói - O prefeito de Niterói, Axel Grael, vistoriou nesta quarta-feira (18) as obras de urbanização das comunidades da Grota do Surucucu e Igrejinha. A nova infraestrutura que está sendo construída no local prevê a criação de acessos, calçamento, contenção de encostas, dentre outras melhorias. Com investimento de R$ 24,8 milhões, a previsão é de que as obras sejam concluídas em março de 2025.

Atualmente, na Grota, as equipes trabalham na recuperação do canal, na requalificação de calçadas e meios-fios e na construção de quiosques na Rua Dr. Albino Pereira, assim como em obras nos acessos, escadarias, contenções de solo e microdrenagem para captação de águas na parte superior da comunidade. Também estão sendo realizadas melhorias na praça da rotatória, onde quiosques criarão uma nova área de convivência.

Já na Igrejinha, os trabalhos estão voltados para reforma de acessos e escadas hidráulicas, instalações hidrossanitárias, além de melhorias no campo de futebol. O projeto em ambas as comunidades ainda contempla melhorias no sistema de drenagem, muros de contenção e instalação de pontos de iluminação em LED. No caso da Grota, em breve terá início a pavimentação dos principais acessos à comunidade.

Em abril deste ano, a Prefeitura de Niterói anunciou um pacote de urbanização que beneficiará dez comunidades da cidade, localizadas nos bairros do Cafubá, Largo da Batalha, Maceió, Santa Rosa, Piratininga, São Francisco e São Lourenço. No total, serão alocados R$ 170 milhões para as melhorias.