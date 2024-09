Grupo Sons do Brasil: comemorando cinco anos no palco do Theatro Municipal - Humberto Scisinio

Grupo Sons do Brasil: comemorando cinco anos no palco do Theatro Municipal Humberto Scisinio

Publicado 17/09/2024 18:29

Niterói - O projeto Clássicos do Samba, do Theatro Municipal de Niterói, recebe na quarta-feira, 18 de setembro, às 19h, o grupo Sons Brasil, com seu show em comemoração aos cinco anos de trajetória. O grupo, formado por músicos de Niterói, celebra a música brasileira com um repertório que inclui samba, MPB e forró, interpretando clássicos de grandes nomes e composições próprias.



A amizade e a admiração mútua fez nascer o Sons Brasil, grupo formado pelos músicos Bruno Barreto (voz e percussão), Daniel Scisinio (voz e cavaquinho), Leandro Saramago (voz e violão), Tiago do Bandolim (bandolim, violão tenor, guitarra baiana) e Rodrigo Reis (percussão). Músicos de Niterói, cidade com alta musicalidade e reveladora de talentos, Sons Brasil assim como o nome revela, traduz a sonoridade do nosso país.



A experiência musical de cada um trouxe autoridade para selecionarem um repertório com o melhor da música brasileira em sua riqueza de batuques, ritmos e melodias. O resultado é um show contagiante que prima pela execução precisa dos instrumentos aliada ao canto de Bruno Barreto, Daniel Scisinio e Leandro Saramago. Samba, MPB e forró estão presentes no show em composições de Gilberto Gil, Chico Buarque, Caetano Veloso, Ivan Lins, Dominguinhos, Hermeto Pascoal, Paulinho da Viola, Wilson Moreira, além de outras músicas do próprio grupo.



Bruno Barreto é cantor, compositor e músico percussionista. Atualmente é vocalista do Grupo Semente, importante banda nascida na Lapa, integra a roda Samba da Gávea e mantém carreira solo, já tendo lançado um cd. Integrou a banda dos artistas Diogo Nogueira, Teresa Cristina, Léo Jaime, Sandra de Sá e Arranco de Varsóvia. Como compositor, foi vencedor do Festival Toca 2020 com uma música em parceria com Thiago da Serrinha e tem suas músicas gravadas por Diogo Nogueira, Hamilton de Holanda, Teresa Cristina, Aline Paes e Marina Íris.



Daniel Scisinio é cantor, compositor e músico cavaquinista. Ao longo de sua carreira lançou 2 CDs autorais, acompanhou grandes nomes da MPB, integrou o Grupo Unha de Gato, o qual excursionou em turnês internacionais e rendeu indicações em prêmios de música. Integrou durante 11 anos a importante roda de samba em Niterói, com o Grupo Candongueiro. Como compositor tem suas músicas gravadas por Marcos Sacramento, Moyseis Marques, Grupo Arruda, entre outros.



Leandro Saramago é músico, violonista, cantor, compositor, arranjador e produtor musical. Integrou o Grupo Unha de Gato, o qual excursionou em turnê na Polônia e obteve indicações em prêmios de música. Participou do musical Brasil Brasileiro em turnê pela Europa. Atuou com grandes nomes da MPB como Beth Carvalho, Zélia Duncan, Luiz Melodia, Dominguinhos, Martinho da Vila, Almir Guineto, Luiz Carlos da Vila dentre outros. Atualmente é músico do Jorge Aragão.



Tiago do Bandolim segue os passos do pai, Ronaldo do bandolim, um ícone do bandolim brasileiro, tocando com emoção e liberdade, faz parte de uma safra de músicos formada na lapa dos anos 2000, misturando em sua formação o choro tradicional e outras influências como baião, samba, tango e jazz, criando assim um estilo próprio de interpretação e improvisação. Participou de diversas gravações de CD's de choro e samba, e dos DVD’s "Brasileirinho" sobre o choro no Rio de Janeiro e "Histórias de um João de Barro" com Bia Bedran, e "Geração Semente". Participou também de Festivais de choro ao lado de grandes nomes do gênero, além de apresentações na Europa e Estados Unidos com os grupos de samba "unha de gato", "pé de moleque", e "Semente choro-jazz". Em 2017 lançou seu primeiro álbum solo "De Soslaio" com as diferentes influências do choro.



Rodrigo Reis é músico e professor. Estudou e desenvolveu diversos projetos na área de educação musical infantil. Integrou o grupo "Só no Sapatinho". Tocou e gravou com importantes nomes da música popular brasileira como Gilberto Gil, Wilson Moreira, Martinho da Vila, Dona Ivone Lara, Ana Carolina, entre outros. Atualmente integra a banda de Moyseis Marques, Luiza Dionísio e Casuarina.

Serviço



Evento: Clássicos do Samba - Grupo Sons Brasil, 5 Anos

Data: Quarta-feira, 18 de setembro de 2024

Horário: 19h

Valor: Entrada Gratuita - Retirada de 1 ingresso por pessoa na bilheteria, 1h antes do início do espetáculo.

Classificação indicativa: Livre

Duração: 80min

Local: Theatro Municipal de Niterói

Endereço: Rua XV de Novembro, 35, Centro - Niterói