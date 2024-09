Trio Minuetto: apresentação grátis no auditório do Museu de Arte Contemporânea - Divulgação

Publicado 17/09/2024 09:42

Niterói - O auditório do Museu de Arte Contemporânea de Niterói (MAC) recebe nesta quarta-feira, 18 de setembro, às 18h, o Trio Minuetto. A apresentação integra o projeto Clássicos de Câmara, da Fundação de Arte de Niterói – FAN, e é gratuito.



“De origem francesa, o minueto é uma dança composta em compasso ternário (como as valsas) e caracterizada pela elegância e delicadeza dos movimentos”(Cadernos de Música, EBC Rádios).



A formação instrumental constituída por dois violinos e viola revela possibilidades timbrísticas e estilísticas plurais e sonoridade ímpar. Enquanto o repertório para a clássica formação de quarteto de cordas se mostra rico em quantitativo de obras e destacado enquanto qualidade composicional, o trio resultante da ausência do violoncelo impõe aos executantes um dedicado trabalho de pesquisa e comissionamento de repertório. Surge, neste contexto, a proposta artística do Trio Minuetto ao explorar texturas muito particulares encerradas em distintas proposições de repertório, buscando alternativas criativas à consolidada literatura existente para quarteto de cordas.



Na formação em questão, a viola assume, na maior parte do tempo, a função da voz mais grave enquanto os dois violinos propõem uma bela fusão de timbres que destacam as matizes sonoras de cada instrumentista. O conjunto instrumental em questão permite adaptações de obras para formações que contemplam tessituras similares, em abordagens características do idiomatismo de um trio de cordas. Violino e viola caracterizam-se também pela perspectiva de sons múltiplos, ampliando o alcance harmônico vislumbrado para um trio de instrumentos caracteristicamente melódicos.



O Trio Minuetto tem por objetivos focais a difusão da música brasileira numa perspectiva camerística e original, bem como formação de plateia, orientada sobretudo por ações educativas e sociais.



Por meio de arranjos e adaptações, bem como comissionamento de novas obras musicais, o Trio busca fomentar a produção para o referido trio, revelando possibilidades artísticas diferenciadas, seja a compositores, arranjadores e instrumentistas interessadas por tal formação.



Constituem o Trio Minuetto os violinistas Thiago da Costa e Dalibor Svab e o violista Carlos Tavares, expoentes da nova geração de instrumentistas brasileiros, atuantes nas principais.



SERVIÇO:

Evento: Trio Minuetto | Projeto Clássicos de Câmara

Data: 18 de setembro (quarta-feira)

Horário: 18h

Duração: 60 min

Classificação etária: Livre

Valor: Gratuito

Local: Auditório do MAC

Endereço: Mirante da Boa Viagem, s/nº - Boa Viagem - Niterói