Axel Grael: mais um passo para garantir a preservação de duas importantes unidades de conservação da cidadeLucas Benevides

Publicado 16/09/2024 19:48

Niterói - A Prefeitura deu mais um passo, nesta segunda-feira (16), para garantir a preservação de duas importantes unidades de conservação da cidade. A Secretaria de Meio Ambiente Recursos Hídricos e Sustentabilidade aprovou o Plano de Manejo do Parque Natural Municipal da Água Escondida e assinou o Termo de Referência para a contratação do Plano de Manejo do Parque Natural Municipal do Morro do Morcego Dora Hess de Negreiros, em Jurujuba. O objetivo é usar esse documento técnico para estabelecer o zoneamento e as normas de uso e manejo da área, cumprindo os critérios estabelecidos na criação da Unidade de Conservação (UC). A assinatura do termo ocorreu com a presença do prefeito Axel Grael e o secretário de Meio Ambiente, Rafael Robertson.



A partir do Termo de Referência será iniciado o processo para contratar por licitação o serviço especializado para elaboração do Plano de Manejo. A metodologia envolverá oficinas participativas, nas quais a população poderá contribuir com sugestões.



O Plano de Manejo é um documento norteador com orientações para o planejamento da unidade de conservação a curto, médio e longo prazos.



A elaboração do Plano de Manejo faz parte do ciclo contínuo de consultas e tomada de decisão com base no entendimento de questões ambientais, socioeconômicas, históricas e culturais que vêm sendo realizadas ao longo da gestão municipal. O Plano Municipal de Conservação e Recuperação da Mata Atlântica, o Plano de Saneamento Básico, o Plano Diretor e o Plano Municipal de Adaptação, Mitigação, e Resiliência de Niterói são exemplos.



Entre os benefícios da implantação do Plano de Manejo, está a criação de projetos específicos como Programa de Gestão de Atrativos e o Programa de Recuperação de Áreas Degradadas, os quais têm como função promover uma melhor experiência ao visitante. O Plano define áreas prioritárias para a interpretação ambiental e estimula o conhecimento e a admiração pela unidade de conservação. O documento também sinaliza áreas para atividades de educação ambiental.



Parque do Morcego - O espaço tem 24 hectares, um costão e só era conhecido por trilheiros. A criação da área foi mais uma iniciativa da Prefeitura para proteger o patrimônio natural, paisagístico e cultural da região. O local passou por desapropriação e ganhou o nome de Parque Natural Municipal Dora Negreiros em homenagem à ativista ambiental que morreu aos 82 anos e era atuante em ações ambientais na Baía de Guanabara



O local já ganhou plantio de vegetação de restinga com a implantação de 150 araçás, 20 cajueiros e 46 pitangas. As equipes fizeram a retirada de árvores mortas e secas, a demolição e limpeza de antigas estruturas que levavam risco aos visitantes e trabalho de roçadeira. Foram instaladas mesas para piquenique, placas informativas e lixeiras, que também foram vandalizadas.



Parque Água Escondida O Parque Natural Municipal da Água Escondida é a maior área protegida da parte central da cidade e tem 62 hectares. A região abrange partes dos bairros de São Lourenço, Cubango, Fonseca, Fátima e Pé-Pequeno.

O espaço verde faz parte do plano de recategorização da atual Área de Proteção Ambiental (APA) da Água Escondida. A região inclui áreas de importância histórica para a cidade, como o Morro do Boa Vista. O principal objetivo da recategorização é ampliar a proteção das nascentes, fragmentos florestais e patrimônio histórico do município.



Dentro do Parque está a antiga Chácara do Vintém, implantada em 1837, formada por um aqueduto, caixas de depuração e canalizações. A criação do Parque prevê a reforma das históricas ruínas, além da criação de plano de manejo para toda a área, com supressão de vegetação exótica e invasora, proteção das nascentes e reflorestamento no Morro Boa Vista. O patrimônio histórico composto pela captação de água na Chácara do Vintém, o aqueduto, o reservatório e a antiga fonte de abastecimento público serão protegidos.