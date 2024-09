Alunos do Instituto Gingas: apresentação no Rock in Rio - Divulgação

Publicado 16/09/2024 09:24

Niterói - O Instituto Gingas, que trabalha a capoeira e a acessibilidade e nasceu em Niterói, foi convidado, pela organização do festival, para se apresentar no Rock in Rio, na Cidade do Rock, no espaço pluralidade; em frente ao Palco Mundo. Os alunos do projeto Din Down Down: Construindo Laços com a Família vão fazer uma apresentação de capoeira no dia 21/09, das 18h às 18h20min.

O espaço pluralidade trata da diversidade e inclusão no maior festival de música e entretenimento do mundo. Ao todo 16 pessoas do Instituto vão se apresentar em uma roda de capoeira inclusiva ao som de muito berimbau, atabaque, pandeiro e muitas palmas.

O fundador do Gingas, David Bassous, conhecido como Mestre Bujão, lembrou que participou da 1ª edição do Rock in Rio. "Hoje depois de 40 anos vejo os jovens do projeto do Instituto também participando, como convidados e divulgando a capoeira, a cultura brasileira e a acessibilidade, é uma grande satisfação. É um sentimento de que estamos conseguindo alastrar a ideia da inclusão através da arte e da educação", frisou.

O grupo esteve no último dia 11 no evento teste, conheceu o espaço e aprovou a iniciativa. A professora Karoll Maia achou de extrema importância levar os alunos no teste. "Estamos muito felizes com esse convite e compor as apresentações de um Festival como o Rock in Rio. Fiquei encantada com o cuidado e a organização para receber pessoas com deficiência. O Din Down Down ser convidado para a cidade do Rock é um resultado de muito esforço da equipe do Instituto para termos um Mundo Melhor, com acessibilidade e inclusão em todos os âmbitos", comentou a coordenadora do Instituto Gingas.

O Instituto Gingas, que é um ponto de cultura que articula a acessibilidade cultural e a inclusão através da arte com outros pontos de cultura, é uma organização da sociedade civil que promove ações em prol da inclusão e acessibilidade através da capoeira, cultura e educação, fundada em 2003 por Mestre Bujão. O projeto Din Down Down: Construindo Laços com a Família conta com o patrocínio da Enel Distribuição Rio, Governo do Estado do Rio de Janeiro e Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa (SECEC/RJ), por meio da Lei Estadual de Incentivo à Cultura, e apoio da APAE/Niterói e Secretarias Municipais de Educação de Niterói, Saquarema e Cachoeiras de Macacu.