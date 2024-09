Lideranças políticas reunidas: campanha de Rodrigo Neves teve caminhada com mulheres em Icaraí e visita à Vila Ipiranga, no Fonseca - Divulgação

Publicado 15/09/2024 09:32

Niterói - O sábado (14) do candidato a prefeito de Niterói Rodrigo Neves começou com um café da manhã na tradicional padaria Beira Mar, em Icaraí, zona sul da cidade. No encontro, Rodrigo estava acompanhado de lideranças políticas como o presidente da Embratur, Marcelo Freixo; a deputada Martha Rocha; a deputada Verônica Lima, o deputado Eduardo Bandeira de Melo e o prefeito de Maricá, Fabiano Horta.



Na sequência, Rodrigo fez corpo a corpo pela Rua Paulo Gustavo, onde recebeu o apoio de moradores e comerciantes. O grupo seguiu, então, em direção ao Campo de São Bento, para encontrar a candidata a vice Isabel Swan, que estava acompanhada por uma legião de mulheres, que fez um abraço simbólico no famoso lago do parque.



No Campo, Rodrigo lembrou que Niterói avançou bastante, nos últimos anos, na luta para combater a violência contra as mulheres, criando uma rede de proteção municipal e ações estruturantes como o Espaço Empreender e o primeiro projeto de apoio concreto de auxílio às mulheres vítimas de violência.



“Eu quero anunciar que nós vamos criar a primeira casa-abrigo para amparar as mulheres vítimas de violência em Niterói. Para que elas possam ter um espaço de acolhimento e de apoio para reconstruir suas trajetórias”, anunciou Rodrigo, acompanhado da esposa Fernanda Sixel.



Já o prefeito de Maricá, Fabiano Horta, destacou os avanços das gestões de Rodrigo Neves, dizendo que Niterói é inspiradora e precisa continuar no caminho do progresso.



“Niterói constrói exemplo e isso tem a ver com a natureza dos governos de Rodrigo, nos quais também a força da representação feminina foi presente e decisória para políticas públicas para a transformação que a cidade vive”, destacou Horta.



TARDE DE CAMINHADA NA VILA IPIRANGA



No início da tarde, Rodrigo Neves e a vice, Isabel Swan, foram recebidos por moradores na comunidade da Vila Ipiranga, no Fonseca, Zona Norte da cidade. Em meio a eleitores, Rodrigo lembrou que tem uma relação antiga com a comunidade, iniciada ainda no movimento comunitário, há três décadas.



“Avançamos muito nos últimos anos, cuidando de quem precisa. A gente fez muito aqui pelo Fonseca. Reabrimos o Getulinho e construímos a nova emergência pediátrica, fizemos unidades de saúde como a Clínica da Família da Teixeira de Freitas, o novo Horto do Fonseca, realizamos obras de contenção encostas, restaurante popular, pavimentação de ruas e áreas de convivência. Aqui na Vila Ipiranga a gente tinha um problema histórico de creches, fizemos, então, a creche Marilza Medina, que atende a centenas de crianças”, destacou Rodrigo.

O trabalhista lembrou ainda da municipalização das escolas Jacinta Mendela e Dom José Pereira Alves e anunciou planos para a próxima gestão, se comprometendo em aumentar ainda mais o número de vagas nas creches, investir em saúde e na infraestrutura da região.



“A gente vai contratar mais 200 médicos e fazer o primeiro centro regional com médicos especialistas, com laboratório para exames, aqui no Fonseca. Vamos fazer, também, o projeto Vida Nova no Morro, que vai trazer um novo ciclo de obras na Vila Ipiranga, gerando empregos e contribuindo para o aumento da qualidade de vida local”, afirmou Rodrigo.