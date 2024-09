Hanna Miranda: destaque internacional com a marca "a Lahara Brand" - Divulgação

Publicado 13/09/2024 15:27

Niterói - A designer niteroiense Hanna Miranda ganha destaque internacional com a marca “a Lahara Brand” e vai participar da ´Semana de Moda de Milão´. Formada em Design de Moda pelo SENAI CETIQT, a empreendedora promove de forma responsável a moda beach wear com uma abordagem sustentável.“A Lahara Brand não é apenas uma marca de moda. Mas um compromisso com a responsabilidade ambiental”, ressalta Hanna. “Desde a concepção até a produção e venda, a marca adota práticas ecológicas rigorosas, refletindo uma preocupação genuína com o meio ambiente”, completa.E este compromisso com a sustentabilidade não passou despercebido. A Lahara Brand foi uma das vinte empresas selecionadas, entre centenas, pela Apex Brasil para participar da Semana de Moda de Milão, evento que celebra as melhores inovações no setor da moda.Como Microempreendedora Individual (MEI), Hanna conta que superou muitos desafios ao longo de sua jornada e fala sobre o reconhecimento ao participar do evento na Itália.“Com determinação, desenvolvemos uma marca que combina qualidade e consciência ambiental. Participar da Semana de Moda de Milão representa um marco significativo e reconhecimento internacional. Será uma honra representar nossa cidade. Estou muito animada”.O trabalho de Hanna coloca Niterói no mapa da moda internacional. Confira: www.laharabrand.com.br