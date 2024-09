Talíria Petrone: candidata à prefeitura se aproxima da Cultura e ganha apoio de Gregório Duvivier - Divulgação

Publicado 13/09/2024 08:39

Niterói - Já está circulando nas redes sociais o vídeo de apoio gravado por Gregório Duvivier em favor da eleição da candidata a prefeita de Niterói, Talíria Petrone (PSOL). Grande referência no ramo da cultura e da arte, Gregório é reconhecido por seus trabalhos no cinema e teatro e considerado um grande ativista político.



“É uma honra receber o apoio de um artista tão importante para o Brasil. Nós vivemos tempos muito duros para a nossa democracia. E agora que a gente está reconstruindo o nosso país, também é hora da gente, aqui em Niterói, derrotar mais uma vez a extrema direita. O Gregório foi muito parceiro nessa caminhada. E, ao mesmo tempo em que a gente vai tirar a extrema direita do segundo turno, indo para o segundo turno, vamos também derrotar a estagnação que tem feito Niterói andar para trás. Então, é ao lado de tanta gente comprometida com um futuro melhor para o nosso país, que eu tenho feito essa caminhada”, declarou a candidata.



No vídeo, Duvivier relata que Talíria sempre esteve do lado certo da luta, o lado da democracia.



“Ela é a pessoa que sempre esteve ao lado do trabalhador, ao lado das populações mais vulneráveis. É uma pessoa coerente, corajosa, de fibra, batalhadora incansável pela cultura. Eu sou muito fã da Talíria e torço muito por ela em Niterói”, disse o artista.



Na quinta-feira (12), mesmo dia em que o vídeo começou a circular pelas redes sociais, Talíria agendou um encontro com acadêmicos da Academia Niteroiense de Letras (ANL). Na ocasião, a candidata terá a oportunidade de apresentar todos os projetos relacionados à cultura, que fazem parte do seu programa de governo.



“Niterói guarda uma cultura riquíssima, que não é valorizada pela atual gestão. Os grupos e as instituições culturais mal têm apoio, especialmente aquelas que atuam em áreas periféricas. Hoje, do total de empregos formais no município, apenas 0,02% estão no setor artístico-cultural e, do total de investimento em projetos culturais no município, somente 2% foram destinados a áreas de vulnerabilidade social. Os espaços culturais da Prefeitura de Niterói estão concentrados na região central da cidade, o que revela as opções de exclusão adotadas pelos sucessivos governos. Isso tem que ser mudado”, afirmou a candidata.



Entre as propostas de Talíria para a valorização da cultura na cidade, estão a criação do Escritório de Projetos Culturais, com assessoria técnica para que artistas locais tenham acesso a recursos públicos; a revitalização do histórico Cine Icaraí, desativado desde 2006; a criação da Cidade do Samba na zona norte; a existência de, pelo menos, um equipamento público de cultura em cada uma das cinco regiões da cidade; entre outros.



Campanha

A psolista teve mais um dia movimentado de campanha. Ao retornar de Brasília, após reunião com a ministra do STF e presidente do TSE Cármen Lúcia, Talíria foi direto para uma caminhada na Engenhoca, acompanhada da candidata a vereadora Marilene Esperança (PSOL). Lá, andaram pelo comércio local escutando as demandas dos comerciantes da região.



Após realizar algumas gravações, na parte da noite a candidata à Prefeitura de Niterói marcou presença no lançamento da candidatura a vereador de Felype do Quaquá (PSB), no Baldeador.



Agenda



Sexta-feira (13)



9h - Caminhada em Icaraí (concentração na Rua Gavião Peixoto com a Rua Lopes Trovão)

11h30 - Almoço no Restaurante Popular (Centro)

13h - Gravação com equipe de comunicação

16h - Sabatina do Fórum de Entidades Municipais

19h - Reunião com moradores do Engenho do Mato

21h - Encontro com Mulheres Evangélicas (Tenente Jardim)