Exposição no Parnit: sobre a biodiversidade e a enseada de JurujubaDuda Menegassi

Publicado 12/09/2024 21:15

Niterói - No dia 21 de setembro, o Parque Natural Municipal de Niterói (Parnit) vai ser palco de mais um dia da exposição “Jurujuba pelos olhos das crianças”, com trabalhos realizados por alunos da Escola Municipal Professora Lucia Maria Silveira Rocha e da Escola Municipal Profª Maria Ângela Moreira Pinto, como parte das campanhas de educação ambiental promovidas pelo projeto de Inventário da Biodiversidade Faunística da Enseada de Jurujuba, projeto realizado em parceria com a Prefeitura de Niterói, por meio da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos. O evento gratuito acontece das 9h às 15h e será aberto ao público.



Com fotos, pinturas e material audiovisual produzidos durante oficinas de educação à bordo realizadas durante o mês de agosto, a mostra reflete o olhar dos estudantes sobre o que aprenderam a respeito da fauna local, da relação entre homem e meio ambiente e da importância dos cuidados para preservação do habitat em que vivem. O objetivo da exposição é colocar os alunos como protagonistas de suas próprias vivências e aprendizados, e aproximar a comunidade do processo de construção do projeto.

Os registros foram capturados ao longo das aulas-passeio de barco que percorreram a costa do Morro do Morcego, Praias de Adão e Eva, Museu de Arte Contemporânea de Niterói (MAC), Igreja de Nossa Senhora de Boa Viagem e a área de Maricultura de Jurujuba.

O Projeto de Inventário da Biodiversidade Faunística da Bacia Hidrográfica Contribuinte à Enseada de Jurujuba envolve, além das oficinas de educação ambiental executadas por profissionais do Instituto Moleque Mateiro, uma ampla pesquisa de identificação de espécies da região executada por equipes de biólogos da empresa de consultoria ambiental Piper3D. Ambas as campanhas têm um cronograma de atividades de campo a serem realizadas ao longo de todo o ano, envolvendo registros da fauna e ações com as comunidades locais.