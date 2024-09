Combate às queimadas e ao fogo, na Região Oceânica: mobilização da Guarda Municipal - Lucas Benevides

Publicado 12/09/2024 15:33

Niterói - A Prefeitura informa que equipes da Defesa Civil e da Coordenadoria de Meio Ambiente da Guarda Municipal de Niterói atuam no Morro das Andorinhas em Itaipu, na Região Oceânica, desde a noite de ontem (11) em apoio ao Corpo de Bombeiros. Os trabalhos de combate ao fogo acontecem com a incursão de agentes na parte baixa e parte alta do morro. Os guardas ambientais realizam o controle dos focos de incêndio com abafadores, ferramentas e sacos costais. Os agentes também atuam na busca de animais feridos para atendimento e resgate. A Defesa Civil do Município atua em apoio no local para garantir a segurança dos agentes e moradores.

As equipes da Prefeitura trabalharam em apoio ao Corpo de Bombeiros durante toda a madrugada. O tempo seco e sem chuva, segundo os agentes municipais, facilitou o alastramento das chamas.

A Defesa Civil de Niterói possui os NUDECS (Núcleo de voluntários da Defesa Civil).Os voluntários são treinados para fazer o monitoramento preventivo de focos de incêndio e atuar em chuvas. A população pode entrar em contato com a Defesa Civil pelo telefone 199.