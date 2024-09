Art Metal: show gratuito nesta quarta-feira, na Sala Carlos Couto - Divulgação

Publicado 12/09/2024 11:48

NIterói - Comemorando 30 anos de existência, o grupo Art Metal se apresenta na Sala Carlos Couto na quarta-feira, 11 de setembro, às 18h. A apresentação integra o projeto Clássicos de Câmara, que acontece semanalmente em diferentes espaços culturais de Niterói.

Formado por Jessé Sadoc, trompete; Wellington Moura, trompete; Eliézer Conrado, trompa; João Luiz Areias, trombone; Eliezer Rodrigues, tuba, o Art Metal Quinteto é um raro exemplo de longevidade na música de câmara de nosso país. Desfruta a reputação de ser um dos melhores quintetos de metais do Brasil e é reconhecido pela sua virtuosidade, carisma e dedicação em expandir o repertório brasileiro para esta formação.

O primeiro CD do grupo, Da Renascença ao Jazz - Velas, 1995 - foi aclamado pelo jornal O Estado de S. Paulo, como o melhor lançamento instrumental do ano. Em janeiro de 2000, em parceria com a Banda Anacleto de Medeiros, lançou o CD Sempre Anacleto (Kuarup, 2000), inteiramente dedicado à obra de Anacleto de Medeiros, um dos pilares da música brasileira e um dos primeiros compositores a escrever para banda no Brasil. Este Cd teve enorme repercussão na imprensa, tendo matérias publicadas nos principais jornais do Brasil. Em 2008 lançaram “Dezenovevinteeum” que resgatou a trajetória dos instrumentos de metal, na história da música brasileira. Finalmente em 2013, ‘Henrique Ales de Mesquita- Músico do império do Brasil”.

Em sua clara opção pela divulgação da música brasileira escrita para instrumentos de metais, o Art Metal Quinteto tem apresentado ao público brasileiro o resultado de um intenso trabalho de pesquisa sobre o tema. Neste sentido, destaca-se o levantamento das obras de compositores amazônicos do início do século XIX, como Meneleu Campos, Henrique Gurjão,Teóphilo Magalhães, Cincinato Ferreira Jr, Ernesto Dias e outros.



SERVIÇO



Evento: Art Metal | Projeto Clássicos de Câmara

Data: 11 de setembro

Horário: 18 horas

Classificação etária: Livre

Valor: Gratuito

Local: Sala Carlos Couto – Anexa ao Theatro Municipal de Niterói

Endereço: Rua XV de Novembro, 35, Centro, Niterói