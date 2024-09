Mariana Pegas: fotógrafa e idealizadora do projeto - Divulgação

Publicado 11/09/2024 15:18

Niterói - A visão de 11 usuários da rede de atenção psicossocial de Niterói está reunida no livro Geograficidade - Fotografia e Saúde Mental em Niterói, que será lançado no próximo dia 20 de setembro, às 16 horas, na sede da Sociedade Fluminense de Fotografia, no Centro da cidade. O livro tem como origem passeios fotográficos organizados com os usuários pela professora de fotografia da SFF, Mariana Pêgas Costa, através do Projeto Ateliê de Possibilidades e financiado pelo edital Fomentão da Cultura da Prefeitura de Niterói.

“A agitação da vida urbana, muita vezes, nos empurra para um ritmo frenético, cuja busca incessante por produtividade e sucesso, pode nos afastar da nossa essência” analisa Mariana, considerando que “muitas vezes, a loucura é estigmatizada e marginalizada, mas me é entendida como uma tentativa desesperada de reivindicar a liberdade em meio a selva urbana dos grandes centros, como Niterói”, justifica ela na apresentação do livro com 47 fotos acompanhadas de textos com as impressões de cada um dos participantes sobre a arte de fotografar e de como eles vêem a cidade onde moram.

Ela lembra que durante as caminhadas fotográficas, os autores tiveram a oportunidade de ver a cidade sob uma nova perspectiva, ajustando o foco da lente para encontrar belezas nas imperfeições que compõem as ruas por onde as pessoas passam desatentas.

Cada imagem captada por eles, explica Mariana, é um fragmento de uma verdade pessoal, mostrando que neste trabalho, a cidade não é apenas um cenário, mas um reflexo vivo e pulsante das experiências de quem vive nela.

Durante o lançamento, que terá distribuição gratuita dos livros, haverá apresentação do DJ Apúlio Augusto, um dos participantes do projeto, e do Bloco Carnavalesco Loucos pela Vida, que reúne usuários da rede de atenção psicossocial de Niterói e seus familiares. A entrada é franca.

Serviço:

Lançamento do livro Geograficidade - Fotografia e Saúde Mental em Niterói

Sexta-Feira (20/09) de 16 às 19 horas

Sociedade Fluminense de Fotografia

Rua Doutor Celestino, 115 - Centro - Niterói

Entrada Franca