Rodrigo Neves: vinte páginas de fake news sobre o candidato foram derrubadasDivulgação

Publicado 10/09/2024 22:40

Niterói - A Justiça Eleitoral derrubou mais 20 perfis falsos que atacavam o candidato a prefeito de Niterói Rodrigo Neves. A decisão foi publicada nesta terça-feira, acolhendo pedido dos advogados do candidato do PDT, que alegaram que os perfis da rede social Threads, que pertence ao Instagram, foram criados com a finalidade de disseminar fatos inverídicos e ofensivos contra Rodrigo Neves e o atual prefeito da cidade, Axel Grael.

A juíza Daniela Ferro Affonso, da 199ª Zona Eleitoral, de Niterói, notificou a rede social para remover os perfis em 24 horas, além de informar os dados dos responsáveis pelas fake news.

É a segunda vez nessa campanha que o trabalhista é alvo de mentiras pelas redes sociais. No final do mês passado, outras 30 páginas com perfis falsos já tinham sido retiradas do ar por propagarem mentiras contra Rodrigo neves.