Obras em Piratininga: novo equipamento terá uma praça coberta no pavimento térreo e terá serviços de recepção; guarda-caiaques; espaço multiuso; sanitários e vestiários; e restaurante. Lucas Benevides

Publicado 10/09/2024 20:37

Niterói – O prefeito de Niterói, Axel Grael, esteve com uma equipe, nesta terça-feira (10), em vistoria nos espaços do Centro EcoCultural. Em fase final de acabamento, o novo equipamento da Prefeitura será voltado para educação ambiental e conta com salas multiusos e espaços expositivos. O local mescla ambientes para ensino da ciência com atividades interativas, além de um deck de contemplação às margens da Lagoa de Piratininga.

O Centro EcoCultural será um espaço gratuito com mais de 20 objetos interativos para popularização da ciência local com atividades interativas, multimídias e com tecnologia de projeção, além de exposições ecológicas. O espaço faz parte do Parque Orla Alfredo Sirkis.

O novo equipamento terá uma praça coberta no pavimento térreo e terá serviços de recepção; guarda-caiaques; espaço multiuso; sanitários e vestiários; e restaurante. A circulação foi pensada através de uma escadaria desenhada para exercer também a função de arquibancada e que possa atender a necessidade de um espaço informal para reuniões das associações de bairro, pescadores e público em geral, além de um painel de azulejos pintado pela artista portuguesa Bela Silva.

O Centro Cultural foi pensando na logística da acessibilidade e está sendo construída uma plataforma elevatória na recepção, de forma a garantir o acesso a pessoas com mobilidade reduzida e pessoas com necessidades especiais a todas as áreas do espaço. O mezanino vai abrigar uma sala de reuniões e uma sala administrativa. As passarelas e espaços vazios do mezanino criam oportunidades para exposições e encontros, criando assim espaços ativos em todo o conjunto.

Participaram da visita do novo espaço, os secretários Executivo, André Diniz, de Obras, Vicente Temperini, das Culturas, Júlia Pacheco, da Regional Oceânica, Renan Lacerda, além da coordenadora do Niterói de Bicicleta, Helena Porto, e a equipe do Pró-Sustentável, responsável pelas obras do POP.