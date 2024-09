Prefeito: vistoria na comunidade de Bonsucesso, em Piratininga, Região Oceânica - Lucas Benevides

Publicado 10/09/2024 20:02

Niterói - O prefeito Axel Grael inspecionou as obras de urbanização da comunidade Bonsucesso, localizada no bairro de Piratininga, na Região Oceânica de Niterói, nesta terça-feira (10). No local, estão sendo pavimentadas cerca de 10 vias e 15 escadarias, além da construção de um campo de futebol e duas áreas de lazer para jovens, adultos e idosos. O investimento do município na comunidade é de R$ 16,4 milhões e a previsão de conclusão das obras é para março de 2025.

Adicionalmente a nova infraestrutura que está sendo implantada na comunidade, A Empresa Municipal de Moradia, Urbanização e Saneamento (Emusa) realiza a instalação e complementação do sistema de drenagem já existente, conforme necessário, e a instalação de pontos de coleta de lixo. O projeto também contempla a construção de um centro comunitário, a restauração e instalação de novos pontos de iluminação em LED, a construção de contenção de encosta com solo grampeado e a implementação de paisagismo.

Carlos Júnior, presidente da associação de moradores do Bonsucesso, diz que as obras mudam a perspectiva de futuro para quem vive na comunidade. "Os avanços que estão acontecendo aqui são muito importantes. A gente tem relato de moradores daqui de 60 anos atrás que nunca viram essa quantidade de obras na comunidade. Isso nos faz pensar num futuro melhor", afirma Carlos.

Das 10 ruas que fazem parte do projeto, uma já teve todo o trabalho concluído e outras sete já receberam novas calçadas e meios-fios. O campo de futebol já teve a grama sintética 100% instalada, e uma área de lazer já foi finalizada. Também já foi iniciada a obra de construção do Centro Comunitário,

Para a moradora Maria do Socorro da Silva a nova infraestrutura já mostra resultados. "Convivemos com muita lama aqui em dias de chuva, as escadas eram todas tortas. Agora, os acessos estão muito melhores, bem feitos. Era muita água que descia aqui quando chovia, tínhamos que conviver com muita lama que agora não aparece mais. Ficou muito bom", considera Maria do Socorro.



Durante a inspeção à obra, acompanharam o prefeito o secretário executivo da Prefeitura, André Diniz, o presidente da Emusa Carlos Lourosa, e o secretário da Regional Oceânica, Renan Lacerda.