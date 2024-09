Niterói: cidade subiu 43 posições no ranking nacional de 2023 para este ano - Reprodução

Niterói: cidade subiu 43 posições no ranking nacional de 2023 para este anoReprodução

Publicado 10/09/2024 19:57

Niterói– A 'Cidade Sorriso' lidera o estado do Rio de Janeiro e ocupa a 22ª posição em escala nacional no Ranking de Competitividade dos Municípios 2024, elaborado pelo Centro de Liderança Pública (CLP), uma organização suprapartidária que busca engajar a sociedade e desenvolver lideranças públicas para enfrentar os principais problemas do Brasil.

Niterói subiu 43 posições no ranking nacional de 2023 para este ano. No estado, o segundo colocado é o município do Rio de Janeiro, que ocupa a 38ª posição em escala nacional. O Ranking de Competitividade dos Municípios do CLP tem como objetivo alcançar um entendimento mais profundo e abrangente das maiores cidades do país. O estudo também pretende ser uma ferramenta simples e objetiva capaz de pautar a atuação de lideranças públicas para a melhoria da competitividade e da gestão pública local.

A edição de 2024 é a quinta do Ranking de Competitividade dos Municípios do CLP. O estudo analisou os 404 municípios brasileiros com população acima de 80 mil habitantes, de acordo com dados oficiais do Censo Demográfico de 2022. Os municípios analisados correspondem a 59,34% da população do país.

O ranking é composto por 65 indicadores organizados em 13 pilares temáticos: sustentabilidade fiscal; funcionamento da máquina pública; acesso à saúde; qualidade da saúde; acesso à educação; qualidade da educação; segurança, saneamento; meio ambiente; inserção econômica; inovação e dinamismo econômico; capital humano e telecomunicações.

O Ranking de Competitividade dos Municípios do CLP também pretende ser uma ferramenta útil para o setor privado tomar decisões sobre investimentos, ao estabelecer critérios de atratividade com as especificidades de cada município.