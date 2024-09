Regional Violão Brejeiro: show no SESC Niterói - Moana Marques

Publicado 09/09/2024 18:43

Niterói - Assim como o sotaque falado, cada instrumento tem uma forma autêntica de ser tocado, dependendo da região onde se desenvolveu. Dentre esses vários estilos ou sotaques, encontramos o violão solista de Choro. O Violão e o Choro são simbióticos, já que ambos são protagonistas do berço da musica popular brasileira e, além de serem reconhecidos internacionalmente, são considerados muito virtuosos e, por isso, de difícil execução – o que os torna um desafio constante para quem os toca.

No entanto, o repertorio composto para o instrumento atuar como solista e quase nada divulgado e tocado. Com o objetivo de enaltecer o violão solista brasileiro e o seu rico repertório, o músico João Pellegrini formou o "Regional Violão Brejeiro" para destacar a sonoridade, o vocabulário e o sotaque do instrumento quando tocado em uma roda de choro. Durante as apresentações, João Pellegrini (violão solista) é acompanhado por Matheus Caetano (violão 7 cordas), Emerson (cavaco), Fernando Miranda (pandeiro e percussão), além da luxuosa participação especial de Nilze Carvalho.

“O show quer mostrar também que o violao Chorao e balancado, jocoso, lirico, sofrido, nostalgico, tenso, complexo para quem toca e simples para quem ouve”, comenta João Pellegrini.

Serão priorizadas composições de ícones do violão que contribuíram para a escola do violão solista desenvolvida no Brasil, tais como: João Pernambuco, Garoto, Raphael Rabello e Yamandu Costa. Do repertório musical fixo para todos os shows estão músicas como: Vou Vivendo (Pixinguinha), Tempo de criança (Dilermando Reis), Pó de Mico (João Pernambuco), Amigo Sena (Canhoto da Paraíba), Rei Solano (Sebastião Tapajós), Brejeiro (Ernesto Nazareth), Sonho de Magia (João Pernambuco), Meiga (Yamandu Costa), músicas autorais de João Pellegrini, entre elas Castelo de Areia e Choro pra Violão, além de uma seleção de músicas da artista convidada.



Serviço



Evento: Regional Violão Brejeiro

Data e Hora: Dia 13 de setembro, sexta-feira, às 19h

Local: Sesc Niterói: Rua Padre Anchieta 56, Niterói.

Valor do ingresso: R$ 10,00 (inteira), R$5,00 (meia-entrada) e gratuito para pessoas com credencial plena do Sesc e público PCG (Programa de Comprometimento e Gratuidade).

Duração aproximada: 60 minutos

Classificação: Livre para todas as idades