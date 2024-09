Campanha a todo vapor: Rodrigo Neves se reuniu com apoiadores e lideranças da zona leste da cidade - Divulgação

Campanha a todo vapor: Rodrigo Neves se reuniu com apoiadores e lideranças da zona leste da cidadeDivulgação

Publicado 07/09/2024 23:29

Niterói - O candidato a prefeito Rodrigo Neves começou o sábado (07) com um café da manhã no bairro da Ititioca, na Zona Leste. O encontro foi no campo do Atalaia e reuniu moradores e lideranças comunitárias, que declararam apoio ao trabalhista. Rodrigo estava acompanhado do presidente nacional do Cidadania, Comte Bittencourt, e do presidente da Federação das Associações de Moradores de Niterói (FAMNIT), Manoel Amâncio, além de Juliana Benício.

“Tudo que eu disse que ia fazer, eu fiz. Tenho orgulho de ter sido o prefeito que mais construiu escolas na história da cidade. Foram 30 escolas e creches, inclusive aqui na Ititioca. Além disso, Niterói deu exemplo para o país na pandemia. Ninguém passou fome, porque todo mundo que precisava recebeu uma renda básica da prefeitura. Agora, nós vamos concluir as obras de contenção de encostas, que não aparecem, mas salvam vidas; contratar mais médicos para as clínicas da família e unidades básicas de saúde e incluir as mães atípicas na Moeda Social Arariboia”, declarou.

Da Ititioca, Rodrigo Neves seguiu para uma caminhada pelos bairros do Barreto e Engenhoca, onde se juntou ao vice-prefeito Paulo Bagueira e a deputada estadual Verônica Lima. “Nós fizemos grandes transformações nessa região e em toda a cidade. Ali, onde era um terreno abandonado, fizemos a Cidade da Ordem Pública. Colocamos iluminação de led. Revitalizamos o Parque Palmir Silva, construímos o Complexo Esportivo do Barreto e agora vamos avançar com a obra de macrodrenagem, que era esperada há mais de 30 anos, e vai resolver o problema dos alagamentos. O Barreto hoje tem o maior polo educacional da cidade. Trouxemos para cá a primeira unidade do Colégio Pedro II fora da capital. Agora, vamos reduzir a passagem dos ônibus e aumentar a frequência das linhas 41 e 42”, ressaltou o trabalhista.

Rodrigo Neves encerrou a manhã no Morro do Palácio, no Ingá. A candidata a vice-prefeita Isabel Swan se juntou ao grupo depois de fazer uma caminhada, horas antes, com o presidente da Embratur, Marcelo Freixo, pelo Campo São Bento. No Palácio, Rodrigo Neves se reuniu com lideranças locais no novo campo de futebol da comunidade e fez caminhada pelas ruas e vielas do local, onde cumprimentou e recebeu o carinho de moradores. O candidato destacou a importância das obras de contenção de encostas no Palácio.

“Quando assumi a prefeitura pela primeira vez, as pessoas tinham que rezar para não cair uma chuva mais forte. E fizemos obras de contenção de encostas em todas as comunidades de Niterói. Graças a isso, não tiveram mais mortes por causa dos temporais, mesmo com chuvas mais intensas do que na época da tragédia do Bumba”, disse.

Neves anunciou, também, que o Palácio também vai receber investimentos em saúde e do programa 'Vida Nova no Morro'. “Vamos ajudar as famílias a reformar, rebocar e pintar todas as casas. Isso vai gerar emprego para as pessoas, dar mais conforto e qualidade de vida para as famílias e melhorar a autoestima dos moradores. Além disso, eu vou contratar mais médicos para as unidades de saúde. Vamos voltar com a força do povo”, destacou o trabalhista.